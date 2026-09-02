Austrumu slimnīcas Latvijas Vēža centrs saņem starptautisku akreditāciju
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Latvijas Vēža centram piešķirta Eiropas Onkoloģijas institūtu organizācijas (OECI) akreditācija, kas apliecina centra atbilstību Eiropas vēža centru kvalitātes standartiem, informēja slimnīcas pārstāve Lineta Mikša.
Šis ir pirmais starptautiski akreditētais vēža centrs Latvijā. Austrumu slimnīca ik gadu nodrošina diagnostiku, ārstēšanu un aprūpi aptuveni 40 000 onkoloģisko pacientu, un sniegto pakalpojumu apjoms turpina pieaugt. Saņemtā akreditācija nozīmē, ka Latvijas Vēža centra darbība turpmāk tiks organizēta un vērtēta atbilstoši vienotiem Eiropas kvalitātes standartiem.
RAKUS valdes priekšsēdētājs Vadims Beļuns norāda, ka pacientiem onkoloģiska diagnoze bieži nozīmē sarežģītu un emocionāli smagu pieredzi, tādēļ svarīgi nodrošināt pēc iespējas skaidrāku, koordinētāku un drošāku ārstēšanās procesu. Viņš uzsver, ka akreditācija palīdzēs pilnveidot darbu visos onkoloģiskās aprūpes posmos - no diagnostikas un ārstēšanas plānošanas līdz pacientu informēšanai un turpmākai uzraudzībai.
Akreditācijas procesā izvērtētas deviņas darbības jomas, tai skaitā pārvaldība, multidisciplinārā sadarbība, diagnostika, ārstēšana, profilakse un agrīna vēža atklāšana, pētniecība, kvalitātes vadība, pacientu iesaiste un izglītība. Kopumā vērtējumā tika analizēti 345 kritēriji.
OECI auditori secinājuši, ka kopš 2024. gada novērtēšanas vizītes Latvijas Vēža centrā panākts būtisks progress. Kā centra stiprās puses izceltas koordinēta komandas darbība, efektīva dažādu specialitāšu speciālistu sadarbība, klīnisko pacientu ceļu ieviešana, pacientu pārstāvju iesaiste pārvaldības procesos, kā arī sistemātiska kvalitātes pilnveide.
Par vienu no nozīmīgākajiem akreditācijas procesa rezultātiem slimnīca uzskata klīnisko vēža pacientu ceļu izstrādi un ieviešanu. Latvijas Vēža centrā izstrādāti 36 šādi pacientu ceļi, kuru veidošanā iesaistījušies vairāk nekā 180 speciālisti. Tie nosaka vienotu un uz pierādījumiem balstītu diagnostikas, ārstēšanas, aprūpes, rehabilitācijas un turpmākās uzraudzības kārtību dažādu lokalizāciju vēža pacientiem.
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Īpašu atzinību saņēmis kuņģa vēža pacienta ceļš, kas OECI vērtējumā atzīts par labās prakses piemēru un iekļauts organizācijas izmantoto rīku un dokumentu kopumā kā paraugs citiem Eiropas vēža centriem.
Latvijas Vēža centra direktore, asociētā profesore Alinta Hegmane uzsver, ka akreditācija nav galamērķis, bet gan apliecinājums nepārtrauktam darbam pie onkoloģiskās aprūpes kvalitātes uzlabošanas. Viņas ieskatā akreditācijas process ļāvis kritiski izvērtēt visus pacienta aprūpes posmus un ieviest pārmaiņas multidisciplinārās sadarbības, pacientu ceļu un kvalitātes pārvaldības jomās.
Turpmāk centrs plāno paplašināt pacientu iesaisti, stiprināt pētniecības kapacitāti un attīstīt starptautisko sadarbību.
OECI ir Eiropas Vēža institūta organizācija, kas apvieno vēža centrus visā Eiropā un nodrošina neatkarīgu starptautisku onkoloģiskās aprūpes kvalitātes izvērtējumu. Kā norāda slimnīcā, akreditācija apliecina, ka centrs darbojas atbilstoši augstiem starptautiskiem standartiem un ir daļa no Eiropas vēža centru sadarbības tīkla.
Latvijas Vēža centrs tika izveidots Austrumu slimnīcas struktūrā, pamatojoties uz Veselības ministrijas deleģējumu 2021. gadā. Tā izveide īstenota ar Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta "Latvijas Vēža centra izveide" atbalstu. OECI tīklam centrs pievienojās 2023. gadā, sākot starptautiskās akreditācijas procesu, kas noslēdzās ar akreditācijas piešķiršanu šogad.