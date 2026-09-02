Bailes doties mežā: Pierīgā nepazīstamu vīriešu grupas seko sievietēm; iedzīvotāji plāno organizēt patruļas
Ropažu novada Sunīšu ciemata iedzīvotāji pauž bažas par drošību meža masīvā starp Sunīšiem un Muceniekiem, kur novērotas aizdomīgas nepazīstamu vīriešu grupas, tādēļ vietējie iedzīvotāji plāno organizēt brīvprātīgas vakara patruļas.
Kā liecina ieraksts "Facebook" lapā "Ropažu novada ziņas", pēdējās dienās saņemti vairāki iedzīvotāju ziņojumi par nepazīstamu vīriešu grupām, kuru uzvedība radījusi nedrošības sajūtu. Vienā no gadījumiem četru vīriešu grupa straujā solī devusies sievietes un bērna virzienā. Citā gadījumā trīs vīrieši, ieraugot sievieti, mainījuši kustības virzienu un kādu laiku viņai sekojuši pa mežu. Lai izvairītos no iespējama apdraudējuma, sieviete devusies tuvāk citiem mežā sastaptajiem cilvēkiem.
Iedzīvotāji norāda, ka līdz šim neviens fizisks incidents vai uzbrukums nav noticis, un nav pamatota apstiprinājuma tam, ka sastapto personu nodomi būtu noziedzīgi. Tomēr vairāki līdzīgi novērojumi īsā laika periodā ir radījuši bažas par drošību, īpaši krēslas un vakara stundās.
Par radušos situāciju ir informēta pašvaldības policija, un iedzīvotāji plāno vērsties arī Valsts policijā. Lai palielinātu cilvēku klātbūtni apkārtnē un uzraudzītu situāciju, Sunīšu iedzīvotāji plāno vakara stundās organizēt brīvprātīgas patruļas. Nepieciešamības gadījumā tās ziņos likumsargiem par aizdomīgām situācijām mežā un ciemata apkārtnē, aicinot arī citus iedzīvotājus būt vērīgiem.
Ropažu novada pašvaldības policijas Operatīvās vadības centra priekšnieks Sandis Gedominskis portālam Jauns.lv apstiprināja, ka iedzīvotāji likumsargus ir informējuši par šiem gadījumiem, taču pati situācija nav oficiāli apstiprināta - pašvaldības policijā nav saņemti ne zvani, ne iesniegumi par konkrētiem aprakstītajiem notikumiem. Vienlaikus policijas pārstāvis norāda, ka reģionā drošības situācija tiek rūpīgi uzraudzīta. Mucenieku teritorijā un tai piegulošajās apkaimēs, tostarp Sunīšos, policijas patruļas pastiprinātā režīmā strādā jau aptuveni divus mēnešus.
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Policija aicina iedzīvotājus nepaļauties uz emocijām un sociālajos medijos izplatītām neapstiprinātām baumām, bet, saskaroties ar aizdomīgām darbībām, nekavējoties zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112. Kā skaidro Gedominskis, Valsts policijas kolēģi izvērtē situāciju un nepieciešamības gadījumā piesaista pašvaldības spēkus. Viņš uzsver, ka tikai savlaicīga informācijas nodošana atbildīgajiem dienestiem ļauj operatīvi pārbaudīt apstākļus un nodrošināt drošību.