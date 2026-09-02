Nedēļas otrajā pusē Latvijā sāksies īsteni rudenīgs laiks
Šīs nedēļas otrajā pusē Latvijā bieži līs, daudzviet gaidāms stiprs lietus un pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.
Nokrišņi gaidāmi katru dienu. Debesis būs mākoņainas, vien brīžiem tās skaidrosies. Vējš lēni līdz mēreni stipri pūtīs no rietumu puses. Gaisa temperatūra ceturtdien pakāpsies līdz +17..+21 grādam, turpmākās dienas būs nedaudz vēsākas.
Sagaidāms, ka trešdienas - svētdienas kopējais nokrišņu daudzums valsts lielākajā daļā sasniegs 20-60 milimetru, bet vietām - ar lielāko varbūtību Dienvidkurzemes piekrastē - tas var sasniegt 100 milimetru. Mēneša norma valstī vidēji ir 61 milimetrs.
Arī nākamnedēļ palaikam gaidāms lietus, mazāk nokrišņu būs nedēļas sākumā. Salnas pagaidām netiek prognozētas.
Jau ziņots, ka pēc pagājušās diennakts lietusgāzēm dažās mazākās upēs strauji cēlies ūdens līmenis. Turpinoties lietum, šomēnes iespējama atsevišķu ūdenstilpju pārplūšana, lielākais plūdu risks būs Kurzemē un Vidzemē.
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem līdz 2. septembra plkst. 9 lielākais nokrišņu daudzums bija 79,3 milimetri jeb 136% no mēneša normas Priekuļos un 58,4 milimetri jeb 102% Zosēnos.