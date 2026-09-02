Bunkus slepkavības lietā sāk pratināt aizstāvības pieteiktos lieciniekus
Rīgas apgabaltiesa šodien plkst. 13 sāks aizstāvības pieteikto liecinieku pratināšanu maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavības krimināllietā.
Iepriekš tiesa slēgtā tiesas sēdē lēma nepieņemt aizstāvības noraidījumus tiesnesei Signei Kalniņai un prokuroram Aldim Lasmanim.
Noraidījums savā būtībā bija pamatots ar faktu, ka prokurors un tiesnese ir piedalījušies citas krimināllietas iztiesāšanā, kurā tika lemts par soda mēru personām, kuras pirmās instances tiesā liecināja Bunkus slepkavības lietā.
Noraidījums netika pieņemts, jo tiesas kolēģija uzskatīja, ka abas krimināllietas nav savstarpēji saistītas, bet pats noraidījums ir pieteikts ar mērķi raisīt šaubas par liecības sniegušo personu liecību ticamību un pieļaujamību. Tiesas kolēģijas ieskatā abu šo liecinieku liecības ir vērtējamas kopsakarā ar citiem pierādījumiem, kas tiks pārbaudīti turpmākajā iztiesāšanas laikā.
Tiesas kolēģija izskatīja arī lūgumu par drošības līdzekļa grozīšanu Mihailam Uļmanam, kas bija saistīts ar iesniegtajiem dokumentiem, kuri norādīja uz veselības stāvokļa izmaiņām. Arī šis lūgums tika noraidīts. Uļmanam kā drošības līdzeklis patlaban ir piemērots apcietinājums.
Kā vēstīts, iepriekš tiesa lēma noraidīt arī Bunkus slepkavības organizētāja, mirušā Genādija Vaļagina, radinieka Kļima Vaļagina pārstāves dalību krimināllietā.
Viņa vēlējās sākt dalību krimināllietā, lai panāktu mirušā Genādija Vaļagina reabilitāciju, tomēr pēc procesa dalībnieku uzklausīšanas tiesa šo pieteikumu noraidīja. Apsūdzība saistībā ar iespējamu slepkavības organizēšanu pret Genādiju Vaļaginu lietā nav celta, jo viņš ir miris vardarbīgā nāvē.
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Tāpat tiesa iepriekš noraidīja apsūdzēto aizstāvības lūgumu nosūtīt lietu atkārtotai izskatīšanai pirmās instances tiesai.
Vienlaikus tiesa apmierināja apsūdzētā Viktora Krivošeja aizstāves Ivetas Vietnieces pieteikto noraidījumu prokuroram Rimantam Kuzmam, atsaucoties uz abu personīgo konfliktu, kas norisinājās pirmās instances tiesā, Krivošejam apspļaudot prokuroru. Par šo rīcību Krivošejs tika notiesāts par huligānismu, bet spriedums tika pārsūdzēts.
Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas pilsētas tiesa Krievijas pilsoni Krivošeju atzina par vainīgu Bunkus slepkavībā un piesprieda viņam mūža ieslodzījumu, bet uzņēmēji Aleksandrs Babenko un Uļmans tika atzīti par vainīgiem slepkavības pasūtīšanā, un viņiem piespriests 15 gadu cietumsods.
Visiem apsūdzētajiem pirmās instances tiesa noteica arī probācijas uzraudzību uz trim gadiem.
Tāpat pirmās instances tiesa nolēma no apsūdzētajiem par labu cietušajiem piedzīt morālā kaitējuma kompensāciju 171 462 eiro apmērā - par labu nogalinātā tēvam Ojāram Bunkum un brāļiem Kasparam un Kristapam Bunkum noteikts izmaksāt kompensācijas 43 000 eiro apmērā katram, bet nogalinātā mātei Dacei Bunkus jāizmaksā 42 462 eiro.
Tiesa nolēma saglabāt uzlikto arestu četriem Uļmana nekustamajiem īpašumiem līdz kaitējuma kompensācijas un valsts izmaksātās kompensācijas atlīdzināšanai, taču atcelts tika iepriekš noteiktais arests 97 nekustamajiem īpašumiem, 14 uzņēmumu kapitāldaļām un deviņiem transportlīdzekļiem.
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Tiesa Babenko konfiscēja ar noziedzīgu nodarījumu saistītu mantu - 110 000 eiro, kas glabājas Valsts policijas Finanšu pārvaldē, kā arī saglabāja uzlikto arestu trim nekustamajiem īpašumiem, bet 66 nekustamo īpašumu, viena uzņēmuma kapitāldaļu un 25 transportlīdzekļu arests tika atcelts.
Iepriekš prokurors Kuzma tiesas debatēs par slepkavības izdarīšanu apsūdzētajam Krivošejam lūdza piespriest mūža ieslodzījumu un probācijas uzraudzību uz trim gadiem.
Gan prokurors, gan apsūdzētie pārsūdzēja pirmās instances tiesas spriedumu.
Par slepkavības pasūtīšanu apsūdzētajiem uzņēmējiem - 1961. gadā dzimušajam Babenko un 1953. gadā dzimušajam Uļmanam - tika lūgts piespriest katram 20 gadus cietumā, probācijas uzraudzību uz trim gadiem un mantas konfiskāciju. Apsūdzētajiem uzņēmējiem lūgts konfiscēt nekustamos īpašumus, transportlīdzekļus un uzņēmumu kapitāldaļas.
Krivošeju tur aizdomās arī par viltotu dokumentu izmantošanu, lai nodrošinātu alibi, šonedēļ vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".
Valsts policija ierosinājusi kriminālprocesu par viltotu dokumentu izmantošanu tiesā.
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"Firmas.lv" informācija liecina, ka ar Valsts policijas (VP) 2022. gada maija lēmumu piemērots arests Babenko mantai - kapitāldaļām vairākos uzņēmumos, piemēram, 32,58% SIA "Gruodis" kapitāldaļu ar nominālvērtību 2 428 348 eiro, lai nodrošinātu procesuālo izdevumu, cietušajam nodarītā kaitējuma kompensācijas piedziņu un arī iespējamo mantas konfiskāciju kā papildsodu. Šim uzņēmumam pieder 62% mazumtirgotāja "Mego" kapitāla.
Ar VP lēmumu arests piemērots arī Uļmana kapitāldaļām vairākos uzņēmumos, piemēram, SIA "Monald" kapitāldaļām ar nominālvērtību 1 467 186 eiro.
Bunkus tika nošauts 2018. gada 30. maija rītā, kad viņš ar automašīnu brauca garām Rīgas Meža kapiem. Īsi pēc slepkavības netālu no notikuma vietas tika atrasta sadedzināta ar viltotiem valsts numuriem aprīkota automašīna.
Lietā Uļmans un Babenko tiek apsūdzēti par uzkūdīšanu jeb slepkavības pasūtīšanu, bet Uļmans apsūdzēts arī par slepkavības atbalstīšanu. Krivošejs apsūdzēts par slepkavības tiešo izdarīšanu. Viņš apsūdzēts arī par šaujamieroča un munīcijas nēsāšanu un pārvadāšanu bez attiecīgas atļaujas un par pirmstiesas kriminālprocesā iegūto ziņu izpaušanu bez izmeklētāja vai prokurora atļaujas.
Apsūdzība slepkavības organizētājam nav celta, jo viņš ir miris vardarbīgā nāvē. Šis cilvēks bija kādreiz ietekmīgā Ivana Haritonova kriminālā grupējuma lietā notiesātais Genādijs Vaļagins. Viņu 2022. gada martā nošāva Rīgā, Pļavniekos, kādas citas kriminālās izrēķināšanās laikā.
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Savukārt pret vienu personu kriminālprocess tika izbeigts, jo tās darbībās netika konstatēta šī nozieguma atbalstīšana. Šī persona ir 1970. gadā dzimušais Arkādijs Judins.
Pirmstiesas kriminālprocesā tika noskaidroti noziegumu izdarīšanas apstākļi un iesaistītās personas, tostarp viņu savstarpējā lomu sadale nozieguma īstenošanai. Prokuratūra uzskata, ka apsūdzēto izdarītā nozieguma motīvs bija nepatika pret administratoru, viņam pildot savus profesionālos pienākumus. Bunkus bija SIA "Rego Trade" administrators, bet Uļmans - šī uzņēmuma bijušais valdes loceklis.
Bunkus slepkavības organizatoram tikuši piedāvāti 100 000 eiro, bet izpildītājam - 200 000 eiro. Vairāk nekā 100 000 eiro izpildītājam netika samaksāti.