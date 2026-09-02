Mīklaina nāve Ventspilī: tuvinieki jau astoņus mēnešus neziņā par notikušo
Pagājušā gada decembrī Ventspilī mīklainos apstākļos miruša vīrieša ģimene jau astoņus mēnešus atrodas neziņā par izmeklēšanas gaitu, jo, saskaņā ar tuvinieku teikto, Valsts policija (VP) nesniedzot atbildes par ekspertīžu rezultātiem un iespējamā aizdomās turētā meklēšanu, vēsta raidījums "Bez Tabu".
Saskaņā ar mirušā vīrieša māsas stāstīto, brālis pēc ilgstošas dzīvošanas Anglijā bija atgriezies Latvijā, iekārtojies daudzdzīvokļu namā Ventspilī. Tuvinieki, kuri palika Lielbritānijā, ar viņu ikdienā uzturējuši ciešu kontaktu.
Īsi pirms nāves decembrī vīrietis māsai atklājis, ka gaida ciemos draugu Vitāliju. Kad vīrietis drīz pēc tam pārtrauca atbildēt uz zvaniem, māsīca devās viņu apraudzīt un atrada dzīvoklī mirušu. Ģimene ir pārliecināta par Vitālija saistību ar notikušo, jo abu tikšanos apstiprinājis liecinieks, bet uzreiz pēc Pāvela nāves Vitālijs ir pazudis un viņa telefons izslēgts.
Lai gan VP par notikušo ir sākusi kriminālprocesu, tuvinieki norāda uz izmeklētāju biežo maiņu un nespēju iegūt no likumsargiem jebkādu informāciju par lietas virzību vai Vitālija meklēšanu. Tuviniekiem nav sniegta informācija arī par to, kādi ir nāves cēloņi.