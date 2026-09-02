Carnikavas un Dubultu virzienā vilcieni sāk kursēt pēc rudens sezonas grafika
Carnikavas un Dubultu virzienā vilcieni no šodienas sāk kursēt pēc rudens sezonas grafika, informēja AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi".
Uzņēmumā skaidro, ka līdz ar mācību gada sākumu samazinās atpūtnieku skaits Rīgas līča pludmalēs un vilcienu pasažieru plūsma šajos maršrutos ik gadu sarūk aptuveni par trešdaļu.
Tādējādi rudens grafikā būs atcelti vairāki reisi, vienlaikus saglabājot vilcienu regularitāti iepriekšējo gadu apmērā.
No Rīgas uz Carnikavu atcels sešus reisus - plkst. 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10 un 17.20. Savukārt no Carnikavas uz Rīgu atcels piecus reisus - plkst. 11.15, 12.15, 13.15, 14.15 un 15.15, bet vilciens plkst. 10.15 kursēs tikai darba dienās.
Vienlaikus arī rudens sezonā vilcieni līdz Carnikavai kursēs vienu līdz trīs reizes stundā, līdz Saulkrastiem - vismaz reizi stundā, savukārt līdz Skultei saglabāsies regulāra satiksme pieprasītākajos rīta un vakara laikos.
Rudens grafikā no Rīgas uz Dubultiem atcels astoņus reisus - plkst. 10.15, 10.50, 11.45, 12.50, 13.45, 14.50, 19.45 un 22.15, bet vēl septiņi reisi kursēs tikai brīvdienās - plkst. 11.15, 12.15, 13.20, 14.15, 16.45, 17.45 un 18.45. Tāpat arī no Dubultiem uz Rīgu atcels astoņus reisus - plkst. 11.11, 11.41, 12.41, 13.41, 14.39, 15.39, 20.41 un 23.41, bet septiņi reisi kursēs tikai brīvdienās - plkst. 12.09, 13.09, 14.09, 15.09, 17.42, 18.42 un 19.44.
Uzņēmumā norāda, ka vasaras sezonā starp Rīgu un Dubultiem vilcieni kursēja ik pēc 15 minūtēm, tad rudens sezonā šāda regularitāte tiks saglabāta intensīvākajās stundās, savukārt pārējā laikā vilcieni kursēs divas līdz trīs reizes stundā. Starp Rīgu un Tukumu II staciju vilcienu kustības grafiks nemainīsies - vilcieni arī turpmāk kursēs reizi stundā.
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