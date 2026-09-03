Septembris pārsteigs ar siltumu? Vilis Bukšs prognozē, kāds būs pirmais rudens mēnesis
Laika vērotājs Vilis Bukšs publicējis septembra laika prognozi, kurā, balstoties gan uz tautas ticējumiem, gan dabas novērojumiem, prognozē salīdzinoši siltu un lielākoties sausu rudens sākumu. Savukārt vairākas dabas zīmes, viņaprāt, liecina par sniegainu ziemu.
Septembris ir kalendārā rudens pirmais mēnesis, ko latviešu senajās tradīcijās dēvē arī par Miķeļu jeb Silu un Appļāvību mēnesi. Šajā laikā zied virši, sarkst brūklenes, dzērvenes un pīlādži, kokiem pamazām dzeltē lapas, bet gājputni sāk doties uz siltajām zemēm.
Laika vērotājs Vilis Bukšs savā jaunākajā apskatā aplūko gan septembra zīmīgās dienas un ar tām saistītos ticējumus, gan dabā šogad novērotās pazīmes.
Septembra sākums vēl būšot salīdzinoši silts
Pēc Bukša novērojumiem septembra pirmā puse būtiski neatšķirsies no augusta nogales laikapstākļiem. Līdz Mazajai Mārai jeb 8. septembrim gaidāms salīdzinoši silts laiks, lai gan dienas kļūs nedaudz vēsākas un biežāk iespējams neliels lietus.
“Temperatūra šajā laikā robežās no plus 15 līdz plus 20 grādiem,” norāda laika vērotājs.
Vēlāk septembra vidū saule mīsies ar mākoņiem, iespējami nelieli nokrišņi un laiks kļūs vēsāks. Dienas laikā temperatūra varētu būt ap +12 līdz +17 grādiem, savukārt naktīs tā vietām var pazemināties līdz +7, +3 grādiem. Bukšs pieļauj, ka dažviet šajā laikā iespējamas arī pirmās rudens nakts salnas.
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Ap Rudenājiem – silts un salīdzinoši sauss laiks
Septembra otrajā pusē, īpaši ap Rudenājiem 21. septembrī, laika vērotājs prognozē salīdzinoši sausu un siltu laiku. Dienas temperatūra šajā periodā varētu pakāpties līdz +15…+20 grādiem.
Savukārt nedēļā pirms Miķeļiem, kas tiek svinēti 29. septembrī, nokrišņi, pēc Bukša prognozēm, būs īslaicīgi, bet kopumā laiks saglabāsies pārsvarā sauss. Dienas būs rudenīgi siltas – ap +16…+21 grādu.
Naktīs, debesīm skaidrojoties, temperatūra vietām var pazemināties zem +5 grādiem, tomēr salnas šajā periodā vēl varētu izpalikt.
Pīlādžu maz, zīļu daudz – ko tas varētu nozīmēt?
Šāgada dabas vērojumi Bukša skatījumā dod interesantas norādes par gaidāmo rudeni un ziemu.
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Meža pīlādžiem šogad ogu esot maz, taču ozoliem ir daudz zīļu. Pēc tautas laika vērošanas tradīcijām tas liecinot, ka rudens lielākoties varētu būt sauss, bet ziema – sniegaina.
Arī purva bērzi šogad sākuši dzeltēt no pazarēm. Bukšs to uzskata par zīmi, ka rudens būs garš un ziema nesteigsies iestāties. Savukārt lazdas esot bagātas ar riekstiem. Arī šī dabas parādība tradicionāli tiek saistīta ar gaidāmo sniegu ziemā.
“Šogad lazdas bagātas ar riekstiem un to ir daudz. Tas liecina, ka ziemā būs daudz sniega,” raksta laika vērotājs.
Arī apiņiem šogad esot laba raža, un pēc senajiem novērojumiem tas varētu liecināt par nokrišņiem rudens izskaņā un sniegainu ziemas sākumu.
Bezdelīgas nesteidzas prom
Vēl viena Bukša pamanītā zīme ir gājputnu uzvedība. Bezdelīgas vēl nesteidzoties aizlidot, un arī tas, pēc laika vērotāja domām, var liecināt par salīdzinoši siltu un jauku septembri.
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Viņš norāda, ka arī zīmīgajās marta un maija dienās, kā arī Vasaras Mārā 15. augustā un Bērtulī 24. augustā laikapstākļi bijuši vairāk sausi nekā slapji. Tas, pēc tautas laika vērojumiem, liekot domāt par sausu septembri un jauku atvasaru.
Septembris – normas robežās, bet ar noslieci uz siltāku
Kopumā septembris, pēc Bukša vērtējuma, varētu būt normas robežās, taču temperatūru ziņā ar noslieci uz siltāku laiku.
Nokrišņu sadalījums, visticamāk, būs nevienmērīgs – dažviet to varētu būt vairāk nekā ierasts, bet citviet, īpaši Latvijas austrumos, mazāk.
Ko Vilis Bukšs prognozē tālāk?
Laika vērotājs ieskatās arī oktobrī. Līdz Vecmiķelim 12. oktobrī, viņaprāt, vēl iespējams salīdzinoši silts, jauks un pārsvarā sauss laiks. Savukārt oktobra otrajā pusē dienas kļūs rudenīgi vēsas, bet naktīs daudzviet iespējamas nelielas salnas.
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Ap 20. oktobri, kā ierasts šajā laikā, lietus mākoņi kopā ar ziemeļrietumu vēju varētu atnest arī krusu un slapju sniegu.
Tādējādi Bukša vērojumi iezīmē salīdzinoši siltu un sausu septembri, garāku rudeni un vēlāk iestājošos ziemu, taču vienlaikus vairākas dabas zīmes, pēc senajiem ticējumiem, liecinot par sniegainu ziemas sākumu un kopumā bagātīgu sniega daudzumu.