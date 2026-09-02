Traucēta elektroapgāde aptuveni 2200 "Sadales tīkla" klientiem Bauskas novadā.
Sabiedrība
Šodien 08:17
Bauskas novadā elektroapgādes traucējumi skāruši aptuveni 2200 klientu
Trešdienas rītā traucēta elektroapgāde aptuveni 2200 AS "Sadales tīkls" klientiem Bauskas novadā, teikts kompānijas paziņojumā tviterī.
Kompānijā informē, ka Bauskas novadā ir reģistrēts elektrotīkla bojājums, radot elektroapgādes traucējumus apmēram 2200 klientiem Gailīšu, Īslīces, Brunavas, Ceraukstes pagastu apkārtnē.
Uzņēmumā arī norāda, ka darbinieki strādā, lai elektroapgādi atjaunotu pēc iespējas ātrāk.
"Sadales tīkls" ir valstij piederošā "Latvenergo" koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.