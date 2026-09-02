CVK ir gatava Saeimas vēlēšanām, atlikuši vien daži "smukuma darbi"
Tuvākās nedēļas laikā plānots pabeigt ar 15. Saeimas vēlēšanu organizēšanu saistīto informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmu testēšanu, izriet no Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāja Māra Zviedra teiktā intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes".
Zviedris sacīja, ka CVK kopumā ir gatava vēlēšanām, atlikuši vēl tikai daži "smukuma darbi". Viņš norādīja, ka ir pabeigti ir ne vien funkcionālie sistēmu testi, bet arī veiktspējas pārbaudes, savukārt patlaban turpinās atkārtotie testi, kuros tiek pārbaudīts, kā izdevies novērst iepriekš atrastās mazās nepilnības.
"Ļoti cerams, ka tiks viss pabeigts (..) šonedēļ. Nu, ja nē, tad man sola līdz nākamās nedēļas vidum. Un tad tiešām vairāk testu nebūs," sacīja CVK priekšsēdētājs.
Viņš atkārtoja iepriekš pausto, ka vēlēšanu organizētāji un balsu skaitītāji ir gatavi strādāt visdažādākajos apstākļos - gan bez elektrības, gan bez sakariem, gan gaisa trauksmes gadījumā.
Kā ziņots, līdz šim veiktie praktiskie darbi pirms Saeimas vēlēšanām noritējuši sekmīgi, un lielākā daļa vēlēšanu iecirkņu jau izpildījuši nozīmīgu daļu paredzēto uzdevumu, žurnālistiem pagājušās nedēļas ceturtdienā sacīja Zviedris.
Saeimas vēlēšanas notiks pēc mēneša - oktobra pirmajā sestdienā.