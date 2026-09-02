Latvijā sākas vērienīgās militārās mācības "Namejs 2026" - piedalīsies 12 000 karavīru
No šodienas līdz 8. oktobrim visā Latvijā notiks Nacionālo bruņoto spēku (NBS) organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības "Namejs 2026", informēja NBS.
Mācībās "Namejs 2026" piedalīsies karavīri un zemessargi no visām NBS vienībām, tai skaitā valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezerves karavīri un sabiedroto bruņoto spēku karavīri.
NBS skaidro, ka mācību laikā tiks pilnveidota sadarbība starp NBS, sabiedroto bruņotajiem spēkiem un civilajām institūcijām. Tāpat mācībās tiks turpināta sadarbība ar Krīzes vadības centru, Valsts kanceleju un nozaru ministrijām, to padotības iestādēm, valsts drošības iestādēm, vairākām pašvaldībām un komersantiem, nodrošinot valsts aizsardzības vajadzībām nepieciešamo atbalstu un tādējādi stiprinot visaptverošo valsts aizsardzības sistēmu Latvijā.
Paredzēts, ka mācībās turpināsies NBS un sabiedroto spēju integrācija, pilnveidojot vienību savietojamību un spēju koordinēti reaģēt uz mūsdienu drošības izaicinājumiem.
Mācību plānošanā un izpildē tiek integrētas arī Ukrainā gūtās atziņas un mūsdienu bruņoto konfliktu pieredze. Tādēļ mācību laikā īpašs uzsvars tiks likts uz bezpilota sistēmu izmantošanu un pretdronu aizsardzības spēju attīstīšanu.
Latvijas austrumu reģionā, tostarp pierobežā, pastiprināti notiks bezpilota lidaparātu lidojumi un tiks trenēta to izmantošana dažādu uzdevumu izpildei, vienlaikus pilnveidojot spēju atklāt, identificēt un neitralizēt pretinieka bezpilota sistēmas.
Tāpat mācību laikā turpināsies visu spēku veidu spēju attīstība un integrācija kopīgās operācijās, stiprinot valsts aizsardzības spējas sauszemē, jūrā, gaisā, kibertelpā un informācijas vidē.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Līdztekus mācību uzdevumu izpildei "Namejs 2026" kalpos arī par platformu NBS transformācijas ietvaros attīstīto spēju un risinājumu praktiskai pārbaudei, uzsver bruņotajos spēkos.
Plānots, ka mācībās "Namejs 2026" transformācijas ietvaros attīstītie risinājumi tiks pārbaudīti iespējami reālistiskos operacionālajos scenārijos, izvērtējot to efektivitāti un praktisko pielietojumu.
Mācībās piedalīsies aptuveni 12 000 Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemessargu.
Mācības tiek organizētas sadarbībā ar NATO Daudznacionālās divīzijas "Ziemeļi" štābu. Tajās piedalīsies karavīri no Kanādas, ASV, Igaunijas, Lietuvas un citām sabiedroto valstīm. Mācībās būs iesaistītas arī NATO Daudznacionālās divīzijas "Ziemeļi" sastāvā esošās vienības, kā arī NATO Spēku integrācijas vienība Latvijā.
Mācībās "Namejs 2026" NBS cieši sadarbosies ar Apvienotajiem reaģēšanas spēkiem, lai nodrošinātu savlaicīgu situācijas uzraudzību, īstenotu atturēšanas pasākumus un stiprinātu kopējo reaģēšanas spēju Baltijas reģionā.
Mācību laikā pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem pārvietosies Latvijas un sabiedroto valstu karavīri un militārā tehnika. Mācību uzdevumu izpildes laikā Latvijas gaisa telpā notiks militāro lidaparātu lidojumi, tostarp zemā augstumā, kā arī kaujas šaušana poligonos.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Iedzīvotāji aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai par mācību norisi NBS sociālo tīklu kontos, NBS tīmekļvietnē un attiecīgo pašvaldību tīmekļvietnēs.
Mācību laikā darbosies informatīvais tālrunis 28637064.