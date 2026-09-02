Ehinācijas.
Sabiedrība
Šodien 06:59
Trešdien gaidāms īslaicīgs lietus
Trešdien Latvijas lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām gaidāms stiprs lietus un pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.
Starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaisa temperatūra sasniegs +18..+21 grādu.
Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem, vietām lietusgāžu dēļ gaidāmas brāzmas līdz 14 metriem sekundē.
Rīgā 2. septembrī dažbrīd gaidāms lietus, iespējamas pērkona lietusgāzes. Pūšot lēnam līdz mērenam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs +20 grādi.
Laikapstākļus ietekmē zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1009-1012 hektopaskāli jūras līmenī.