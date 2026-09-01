Valdība atļauj atsavināt zemes Latvijas un Baltkrievijas robežas sakārtošanai.
Sabiedrība
Vakar 23:54
Valdība atļauj atsavināt zemes Latvijas un Baltkrievijas robežas sakārtošanai
Valdība otrdien atļāva Iekšlietu ministrijai atsavināt kopumā aptuveni desmit nelielas zemes platības Latvijas un Baltkrievijas robežas sakārtošanai.
Visi nekustamie īpašumi atrodas Krāslavas un Augšdaugavas novados. Katrs īpašums nepārsniedz pushektāru.
Valdība nolēma atsavināt no zemes īpašniekiem tiem piederošo nekustamo īpašumu daļas, kas atrodas pie valsts ārējās robežas ar Baltkrieviju, lai nodrošinātu valsts ārējās robežas efektīvu kontroli un aizsardzību.
Nekustamo īpašumu daļu atsavināšanas mērķis ir nodrošināt valsts robežas joslas, patrulēšanas joslas un robežzīmju uzraudzības joslas ierīkošanu gar valsts ārējo robežu, kas ietver arī informatīvo norāžu uzstādīšanu un citas robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras ierīkošanu.