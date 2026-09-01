Tiesībsargs nav saņēmis sūdzības par bada streiku Liepājas cietumā
Tiesībsarga birojā nav saņemts iesniegums no ieslodzītajiem par bada streiku Liepājas cietumā, atklāja birojā.
Vienlaikus tajā uzsvēra, ka, īstenojot Nacionālā preventīvā mehānisma funkcijas, Tiesībsarga biroja pārstāvji regulāri apmeklē dažādas brīvības atņemšanas vietas, tai skaitā ieslodzījuma vietas, lai pārliecinātos par cilvēktiesību ievērošanu un izturēšanos pret ieslodzītajiem.
Arī Liepājas cietuma apmeklējums ir iekļauts Tiesībsarga biroja šā gada plānoto vizīšu programmā. Vizītes laikā tiks vērtēti dažādi ar ieslodzīto tiesību nodrošināšanu saistīti aspekti atbilstoši Nacionālā preventīvā mehānisma mandātam, sola birojā.
Kā iepriekš vēstīja Latvijas Televīzija (LTV), jaunajā Liepājas cietumā vairāki ieslodzītie pieteikuši bada streiku, protestējot pret ierobežotām iespējām doties pastaigās svaigā gaisā.
Ieslodzītie apgalvo, ka no ēdiena atsakās vairāki desmiti cilvēku un ka bada streiks ilgst jau gandrīz nedēļu. Desmit cilvēki par bada streiku iesnieguši arī oficiālus iesniegumus.
Cietuma administrācija šādu ieslodzīto skaitu neapstiprina. Pēc tās sniegtās informācijas, pirmdien bija saņemti septiņi iesniegumi par bada streika pieteikšanu, bet šobrīd cietuma piedāvāto ēdienu atsakās pieņemt četri cilvēki. Viņiem vienlaikus ir iespēja iegādāties pārtiku cietuma teritorijā vai saņemt ēdienu no citiem ieslodzītajiem.
Ieslodzītie īpaši neapmierināti esot ar pastaigu organizēšanu. Viņi televīzijai stāstījuši, ka iepriekš Jelgavas cietumā, sasniedzot augstāko režīma pakāpi, varējuši brīvāk pārvietoties starp kameru un pastaigu laukumu, kā arī doties uz citām aktivitātēm. Savukārt Liepājas cietumā pastaigu laukumā ieslodzītos nogādā cietuma darbinieki un katrai nodaļai noteikts atsevišķs laiks.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Liepājas cietuma priekšnieka pienākumu izpildītājs Artūrs Freimanis atšķirības skaidroja ar infrastruktūru. Jaunajā cietumā nav iekšpagalma, bet pastaigu laukumi ir atsevišķi un ierobežota izmēra. Drošības apsvērumu dēļ dažādu nodaļu ieslodzītos kopā nepulcē, tāpēc katrai nodaļai paredzēts savs pastaigu laiks.
Administrācija arī skaidroja, ka pieprasījumu doties uz pastaigu laukumu kļūst arvien vairāk un daļa no tiem, iespējams, tiekot izmantoti, lai traucētu cietuma apsardzes darbinieku darbu.
Vēl viena ieslodzīto sūdzība saistīta ar gaisa kvalitāti kamerās. Ieslodzītie norāda uz vāju ventilāciju un to, ka logus nav iespējams atvērt. Cietuma administrācija savukārt skaidro, ka ventilācijas sistēmām tiek veiktas apkopes un defekti tajās nav konstatēti.
Ieslodzīto sūdzības par ventilāciju cietuma administrācija savukārt skaidro ar vēlmi tikt pie atveramiem logiem kā vecajos cietumos. Tās ieskatā atverami logi varētu tikt izmantoti saziņai starp kamerām un kontrabandas nodošanai.
Saskaņā ar cietuma pašreizējo grafiku ieslodzītie ārā, svaigā gaisā, var doties četras reizes pa vienai stundai un vēl vienu reizi īsā, līdz 15 minūtēm ilgā pastaigā. Augstāko pakāpi sasniegušajiem normatīvajā regulējumā nav noteikts konkrēts stundu skaits pastaigām, bet paredzēta iespēja no rīta līdz naktsmieram atrasties noteiktā iecirkņa koplietošanas telpā, kur pieejamas arī sporta un citas aktivitātes.
Savukārt tieslietu ministrs Edvards Smiltēns (AS) komentējis, ka jaunais Liepājas cietums ir būvēts atbilstoši Latvijas un starptautiskajām prasībām, un tā mērķis nav tikai turēt cilvēkus aiz slēgtām durvīm, bet nodrošināt drošu, tiesisku un uz resocializāciju vērstu soda izpildi.