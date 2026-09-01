Atņemtas pases un 18 stundas melleņu laukā: indieši darbu Latvijā pielīdzina verdzībai
Solītās 1500 eiro algas un astoņu stundu darba dienas vietā – atņemtas pases, līdz pat 18 stundām melleņu laukos un palikšana bez samaksas. Šādu pieredzi Latvijā apraksta vairāki desmiti strādnieku no Indijas, kuri nu atlaisti un spiesti pamest valsti. Saimniecības īpašnieks pārmetumus par paverdzināšanu noraida.
Kā vēsta TV3 raidījums “Bez Tabu”, tā veidotāji tikās ar aptuveni 20 Indijas valstspiederīgajiem, kuri apgalvoja, ka pārstāv arī vairākus desmitus savu tautiešu. Viņi bija ieradušies Latvijā peļņā, lai veiktu sezonas darbu – lasītu mellenes uzņēmējam Aleksejam Fomičevam piederošajos uzņēmumos “Lauberes ogas” un “Blueberry Land”. Tomēr darba pieredze, pēc ārvalstnieku teiktā, izvērtusies apstākļos, kurus viņi pielīdzina verdzībai.
“No mums savāca pases, mēs nezinājām likumisko kārtību. Pēc tam teica, ka nedrīkstam attālināties no saimniecības tālāk par 500 metriem. Teica, ka nevaram iet ārā. Tas bija saimnieka rīkojums. Darba devēja rīkojums. Teica, ka darba devējs negrib, lai dodamies ārā. Mūsu pases bija savāktas, mēs bijām ķezā. Kā cietumā. Nākamajā dienā sākām strādāt. Līgumos minēts, ka jāstrādā astoņas stundas dienā un mums maksās 1500 eiro, bet strādājām 16-18 stundas dienā! Divas, trīs dienas šajā periodā mums ir bijušas brīvdienas. Teica, ka jāsavāc konkrēts daudzums ogu. Ja nē – patrieks atpakaļ uz Indiju. Mūs iebiedēja, draudēja. Mums bija bail,” stāsta indietis Gišnu.
Indijas valstspiederīgie arī apgalvoja, ka darba devējs viņiem nav pilnībā samaksājis par paveikto. Daži esot saņēmuši vien pāris simtus eiro, bet citi palikuši vispār bez atlīdzības.
Aptuveni 40 šo Indijas valstspiederīgo intereses pašlaik pārstāv zvērināts advokāts Aleksejs Ponomarjovs. Pēc strādnieku stāstītā, doties iegādāties pārtiku esot atļauts tikai diviem cilvēkiem. Advokāts šādus apstākļus pielīdzina verdzībai.
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Viņam parādīts arī video, kurā darba devējs paziņojis, ka naudas nav, un aizgājis, atstājot strādniekus bez samaksas. Ponomarjova ieskatā, tā bijusi apzināta shēma – cilvēkiem nav maksāts, bet, situācijai kļūstot arvien saspringtākai, darba līgumi ar viņiem prettiesiski izbeigti.
Pēc vairāku desmitu indiešu atlaišanas tika anulētas viņu termiņuzturēšanās atļaujas, un robežsargi lika septiņu dienu laikā pamest Latviju. Strādnieki bija iecerējuši doties darbā uz Lietuvu, taču vairs nepaspēj sakārtot nepieciešamos dokumentus, tāpēc viņiem jāatgriežas Indijā. Par notikušo “Bez Tabu” informēja Lietuvas uzņēmuma pārstāve, kura bija plānojusi viņus nodarbināt.
Advokāts Aleksejs Ponomarjovs uzskata, ka indieši atlaisti prettiesiski, jo viņi jau bija izturējuši pārbaudes laiku: “Bija jābūt rakstveida brīdinājumam darbiniekiem, jāpieņem paskaidrojumus. Darbiniekam bija jāskaidro, kāpēc netiek galā ar darbu, ja tiešām netiek galā. Lai izbeigtu darba līgumu, vajag veikt noteiktas darbības.”
Par nokļūšanu Eiropā lielas summas samaksājušie strādnieki pēc atlaišanas nonākuši izmisumā. Viens no viņiem, Rons, stāstīja, ka indiešu teiktajā neviens nevēlas ieklausīties – viņiem vien paziņots par vīzu anulēšanu un nepieciešamību atgriezties dzimtenē. Notikušais smagi ietekmējis viņu emocionālo stāvokli, turklāt strādniekiem vairs neesot naudas ne pārtikai, ne ikdienas izdevumiem.
Sarunā ar "Bez Tabu" ogu plantāciju saimnieks Aleksejs Fomičevs noraidīja indiešu pārmetumus par paverdzināšanu: “Pie manis, uzņēmuma vadītāja, nav vērsies neviens. Neviens nav teicis, ka kaut kas nepatīk darbā vai ka viņi ir pārslogoti, ka viņi ir verdzībā, ka mēs švaki ar viņiem komunicējam. Kāda verdzība, ja pie mums joprojām strādā 20 Indijas pilsoņi? Viņiem viss patīk. Teica, ka tika atņemtas pases. Tas ir smieklīgi! Viņiem pases bija. Pases tika paņemtas, lai pārbaudītu visu informāciju un lai noformētu dokumentus. Pēc tam pases tika atdotas.”
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Savukārt Fomičevs apgalvoja, ka ar visiem strādniekiem ir norēķinājies. Nauda esot pārskaitīta, taču objektīvu iemeslu dēļ maksājumi Indijas banku kontos nav ienākuši uzreiz. Sarunas dienā uzņēmējs raidījumam apliecināja, ka samaksa pārskaitīta pilnīgi visiem.
Fomičevs atlaišanu, kuras dēļ indiešiem tika anulētas vīzas, skaidroja ar ziņām, ka strādnieki slepus vienojušies par darbu būvniecībā Lietuvā. Viņš atzina, ka lēmums pieņemts steigā un, iespējams, pārkāpjot Darba likumu, taču bažījies, ka indieši varētu aizbraukt un kļūt par nelegālajiem migrantiem.
“Mēs viņus uzaicinājām strādāt pie mums, viņi bija atbraukuši strādāt tikai pie mums. Pēc tam viņiem būtu jāizbrauc no Šengenas zonas, lai nebūtu nelegālās migrācijas. Man bija nopietnas bažas par to, ka viņi var pazust jebkurā naktī. Šai grupai bija ļoti izteiktas pazīmes, kā savulaik darbojās uzbeki. Uzbeki pirms vairākiem gadiem arī atbrauca un pēc tam naktī pazuda. Likums paredz, ka esam atbildīgi par viņiem. Mums varētu sanākt ļoti lielas nepatikšanas, tāpēc pieņēmām lēmumu anulēt vīzas šai bīstamajai grupai. Pēc darba pie mums viņiem nepieciešams izbraukt no Šengenas zonas un tad tur, mājās, var kārtot jaunus dokumentus, lai strādātu citur,” raidījumam izteicās Fomičevs.
Bijušie ogu lasītāji noliedza, ka būtu grasījušies bēgt, un norādīja, ka citu darbu pēc sezonas viņiem ieteikuši meklēt paši darbā iekārtotāji. Fomičevs savukārt paziņoja, ka uzņēmums atlaistajiem iegādājies biļetes uz Indiju. Par notikušo sākta VDI izmeklēšana un Valsts policijas resoriskā pārbaude.