Baiss skats pie veikala Juglā - veikala priekšā guļ vīrieša līķis
Otrdien pie veikala “Mego” apmeklētājus sagaidīja satraucoša aina – netālu no ieejas uz ietves atradās ar zilu plēvi apsegts miris cilvēks. Notikuma vietā strādāja Valsts policijas darbinieki, kuri gaidīja morga transporta ierašanos.
Kā pastāstīja veikala darbinieks, cienījama vecuma vīrietis pēc iznākšanas no veikala pēkšņi saļimis uz trotuāra.
"Nu, mēs varam teikt tikai vienu – bija redzams, ka viņš pa šīm priekšējām, pirmajām durvīm paņēma alkoholu. Viņš izgāja, bet, kas notika tālāk, mēs neredzējām, jo man bija savs darbs, es nevarēju. Pastāvīgs klients un pastāvīgi…" TV3 raidījumam “Degpunktā” stāsta veikala ’’Mego’’ darbinieks.
Pēc vīrieša saļimšanas kāds garāmgājējs nekavējoties izsauca mediķus un, sekojot dispečera norādēm, sāka atdzīvināšanas pasākumus. Sākotnēji tie bijuši sekmīgi. Drīz notikuma vietā ieradās divas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes un ārsta speciālista brigāde, kas turpināja vīrieša reanimāciju.
NMPD pārstāve Laura Bērziņa stāsta, ka mediķi aptuveni 40 minūtes veikuši intensīvus atdzīvināšanas pasākumus un darījuši visu iespējamo, lai glābtu cietušo, tomēr vīrieša dzīvību glābt nav izdevies.
Nāves cēloņus skaidros ekspertīzē. Nevar izslēgt, ka bojāejas cēloņi meklējami ilgstošā, pārmērīgā alkohola lietošanā.