Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Ojāru Būmani.
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Šodien 21:37
Rīgā meklē bezvēsts pazudušo Ojāru Būmani; vīrietim ir veselības problēmas
Valsts policijas Rīgas reģiona Rīgas Pārdaugavas pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 1965. gadā dzimušo Ojāru Būmani, kurš šī gada 31. augustā ap pulksten 17.00 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Vaidelotes ielā 21 un līdz šim brīdim nav atgriezies.
Pazīmes: augums 184 cm, tumšas krāsas, iesirmi mati, melnas krāsas ūsas, uz kreisā vaiga dzimumzīme. Bija ģērbies brūnas krāsas polo kreklā ar zilas un baltas krāsas svītrām, zilas krāsas džinsa biksēs, brūnas krāsas apavos. Vīrietim ir veselības problēmas.
Valsts policija aicina aplūkot attēlu ar personu un atsaukties ikvienu, kurš ziņa viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Ojāru Būmani.