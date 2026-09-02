Saldus novada skolēnu pārvadājumiem iegādāts vēl viens autobuss
Foto: Saldus novada pašvaldība
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Saldus novada skolēnu pārvadājumiem iegādāts vēl viens autobuss

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Saldus novada pašvaldība saņēmusi jaunu 19 vietīgu autobusu skolēnu pārvadājumiem Saldus pilsētā un Šķēdes, Lutriņu, Gaiķu pagastos, uzlabojot pārvietošanās iespējas un drošību. Jauno transportu sagaidīja pašvaldības pārstāvji un autobusa vadītājs.

Saldus novada skolēnu pārvadājumiem iegādāts vēl v...

25. augustā Saldus novada pašvaldība saņēma vēl vienu jaunu 19 vietīgu autobusu, kas turpmāk nodrošinās skolēnu pārvadājumus Saldus pilsētā, Šķēdes, Lutriņu un Gaiķu pagastos, uzlabojot skolēnu pārvietošanās iespējas un drošību.

Jauno autobusu Saldū sagaidīja Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un infrastruktūras jomā Raivis Zīrups, Saimnieciskās daļas vadītājs Aivars Kaņeps un jaunā autobusa vadītājs Aigars Stepens.

Saldus novada pašvaldība novēl, lai skolēniem patīkami braucieni, bet šoferiem – ērta un droša braukšana.

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