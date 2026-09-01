Pabeigti Vaiņodes vidusskolas infrastruktūras uzlabošanas darbi
2026. gada 10. augustā ekspluatācijā nodota atjaunotā Vaiņodes vidusskolas ēka, būtiski uzlabojot mācību vides kvalitāti, energoefektivitāti un drošību. Projekta ietvaros modernizēta apkures sistēma, atjaunoti mācību kabineti, uzlabots apgaismojums un pieejamība, kā arī tiek iegādāts jauns aprīkojums un mēbeles nākamajam mācību gadam.
2026. gada 10. augustā ekspluatācijā nodota atjaunotā Vaiņodes vidusskolas ēka, kurā īstenoti infrastruktūras uzlabošanas darbi. Īstenotie darbi uzlabo gan skolas telpu vizuālo un funkcionālo kvalitāti, gan ēkas tehnisko stāvokli, radot ilgtspējīgāku un drošāku vidi ikdienas mācību procesam. Projekta rezultātā skolēniem un pedagogiem ir pieejama mūsdienu prasībām atbilstošāka mācību vide.
Pirms projekta īstenošanas Vaiņodes vidusskolas pirmajā stāvā apkures sistēmas cauruļvadi atradās zem grīdas konstrukcijas, kas apgrūtināja to apsekošanu, apkopi un nepieciešamo remontdarbu veikšanu. Lai uzlabotu apkures sistēmas funkcionalitāti un atvieglotu tās turpmāko uzturēšanu, projekta ietvaros veikti apkures sistēmas atjaunošanas darbi skolas pirmajā stāvā.
Būvdarbu laikā veikti arī vairāki būtiski mācību vides uzlabojumi. Atjaunots “Dizaina un tehnoloģiju” kabinets, tostarp izbūvēta jauna virtuves sala praktisko nodarbību vajadzībām. Skolas trešajā stāvā atjaunota mākslas klase, starp kabinetu un gaiteni izbūvējot stiklotu sienu, kas ne tikai veido mūsdienīgāku un estētiskāku vidi, bet arī nodrošina vairāk dabiskās gaismas gaitenī.
Skolas ieejas daļā nomainītas ārdurvis, uzlabojot ēkas energoefektivitāti un ieejas zonas funkcionalitāti. Vienlaikus daļai mācību klašu ierīkots LED apgaismojums, atjaunota telpu apdare, nomainītas iekšdurvis, kā arī viens no sanitārajiem mezgliem pielāgots cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Lai skola būtu gatava jaunajam mācību gadam, pēc būvdarbu pabeigšanas šobrīd aktīvi norisinās telpu iekārtošanas darbi – tiek izvietotas mēbeles, iekārtotas mācību telpas un veikti citi nepieciešamie sagatavošanās darbi. Skolas mācību vides pilnveide turpinās – projekta ietvaros Vaiņodes vidusskolai tiek iegādāts arī jauns mācību aprīkojums un mēbeles, tostarp STEM, dizaina un tehnoloģiju un citu mācību priekšmetu vajadzībām.
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UZZIŅAI
- Projekta Nr. 3.1.1.5.i.0/3/25/I/CFLA/002.
- Vaiņodes vidusskolas infrastruktūras uzlabošana ir viena no trim projekta “Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana Priekulē un Vaiņodē” daļām. Projektam kopumā piešķirtais Atveseļošanās fonda (AF) finansējums – 1 559 007 eiro.
- Vaiņodes vidusskolas infrastruktūras uzlabošanas būvdarbu izmaksas – 269 146,85 eiro.
- Būvdarbus veica SIA “SKORPIONS VS”.
- Būvuzraudzību nodrošināja SIA “LIEPĀJAS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA”.
- Autoruzraudzību nodrošināja SIA “Liepājas Namsaimnieks”.