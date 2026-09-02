Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskola būtiski pakāpusies Ata Kronvalda fonda Latvijas skolu reitingā
Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskola 2025./2026. mācību gadā sasniegusi augstu novērtējumu Ata Kronvalda fonda veidotajā Latvijas skolu reitingā darbā ar talantīgajiem skolēniem, ierindojoties 5. vietā Latvijas lielo skolu grupā, informē pašvaldībā.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu skola reitingā pakāpusies par 33 vietām, apliecinot būtisku izaugsmi skolēnu akadēmisko talantu attīstīšanā.
2024./2025. mācību gada reitingā Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskola ar 2,90 ballēm ieņēma 38. vietu lielo skolu grupā. Savukārt 2025./2026. mācību gadā skola ieguvusi 20,97 balles un sasniegusi 5. vietu Latvijā. Gada laikā reitinga punktu skaits pieaudzis par 18,07 ballēm jeb vairāk nekā septiņas reizes.
Skolas progress reitingā ir īpaši uzskatāms, salīdzinot abus mācību gadus: vietu skaits reitingā uzlabots par 33 pozīcijām, bet iegūto punktu skaits pieaudzis par 18,07 ballēm. Tas rāda ne tikai atsevišķu augstu sasniegumu, bet arī plašāku skolēnu un pedagogu darba rezultātu kopumu. Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskola tādējādi nostiprinājusies starp valsts vadošajām lielajām skolām, kurās īpaša uzmanība tiek pievērsta skolēnu spējām, akadēmiskajai motivācijai un sasniegumu izaugsmei.
Ata Kronvalda fonda Latvijas skolu reitings vērtē skolu darbu talantīgo skolēnu spēju attīstīšanā, ņemot vērā skolēnu sasniegumus valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts atklātajās olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursos. 2025./2026. mācību gada reitingā lielo skolu grupā vērtēta 71 izglītības iestāde.
Būtiska loma rezultātu izaugsmē ir pedagogu profesionālajam darbam, skolēnu motivācijai un skolas veidotajai mācību videi, kurā talants tiek pamanīts, atbalstīts un mērķtiecīgi attīstīts. Skolēnu panākumi olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajā darbā vienlaikus apliecina arī pedagogu ieguldījumu, sagatavojot jauniešus augsta līmeņa pārbaudījumiem un konkursiem.
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Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskola izaugsme Ata Kronvalda fonda reitingā ir nozīmīgs sasniegums visai Jūrmalas izglītības videi. Tā apliecina, ka Jūrmalas skolās tiek radīti priekšnosacījumi skolēnu akadēmiskās izcilības veicināšanai un ka mērķtiecīgs skolas, pedagogu un skolēnu kopīgs darbs sniedz konkurētspējīgus rezultātus Latvijas mērogā.