Tukumā atklāta moderna daudzdzīvokļu māja
Piektdien, 28. augustā, Raudas ielā 27b, Tukumā, svinīgi atklāta daudzdzīvokļu māja, kas nodēvēta par “Asteru namu”. Ēkā izveidoti 18 mūsdienīgi un energoefektīvi dzīvokļi, kas no 1. septembra būs pieejami īrei un iegādei, informē pašvaldībā.
Ēka atrodas vietā, kurai ir sena saistība ar dārzkopību. Raudas ielas apkārtnē dārzniecības pastāvējušas jau kopš 19. gadsimta beigām, savukārt 20. gadsimtā netālu, Raudas ielā 23, darbojās Krauzes dārzniecība, kas vēlāk kļuva par pamatu Tukuma dārzniecībai. Godinot šīs vietas vēsturisko stāstu, atjaunotajai ēkai dots simbolisks nosaukums – “Asteru nams”.
Trīsstāvu ēka tika pārpirkta un pārbūvēta par modernu dzīvojamo māju, kurā izveidoti 18 dzīvokļi – trīs vienistabas, deviņi divistabu, četri trīsistabu un divi četristabu dzīvokļi ar platību no 34,2 līdz 90,9 m². Visi mājokļi ir ar pilnu iekšējo apdari, iebūvētu virtuvi un sadzīves tehniku (elektriskā plīts, tvaiku nosūcējs, cepeškrāsns, ledusskapis, trauku mazgājamā mašīna), kā arī pilnībā aprīkotu vannas istabu (siltā grīda, dvieļu žāvētājs, veļas mazgājamā mašīna, kurai ir arī veļas žāvēšanas funkcija). Dzīvokļos uzstādīti gaismekļi un aizkaru stangas, kondicionēšanas sistēmas ar papildu sildīšanas funkciju un nodrošināta ventilācija katrā telpā.
Ēkā pieejami arī mūsdienīgi tehniskie un drošības risinājumi – katram dzīvoklim ir trīsfāžu elektrības pieslēgums un individuāla elektrosadale, piekļuve bezmaksas virszemes televīzijai (TV paredzēts katrā istabā), optiskā interneta pieslēgums un Wi-Fi, kā arī apsardzes un ugunsdrošības signalizācija. Ēkai nodrošināta individuāla gāzes apkure ar iespēju regulēt temperatūru katrā dzīvoklī, uzstādīta zibensnovadīšanas sistēma, kā arī koplietošanas telpās un ēkas teritorijā darbojas videonovērošanas sistēma.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ēkas teritorija ir nožogota un labiekārtota, tajā ierīkotas autostāvvietas (autostāvvietas pieejamas gan nožogotajā teritorijā ar automātiskajiem vārtiem, gan ārpus tās), apgaismojums, bērnu rotaļu laukums, velosipēdu novietne slēgtā telpā, kopīga veļas žāvētava un noliktavas telpa katram dzīvoklim. Tāpat pieejama elektroauto uzlādes iespēja vairākiem transportlīdzekļiem vienlaikus. Četriem dzīvokļiem ir balkoni, bet trim – terases, savukārt vienam dzīvoklim ir atsevišķa ieeja. Pirmā stāva dzīvokļiem nodrošināta vides pieejamība.
Potenciālajiem iedzīvotājiem papildu īres maksai būs jāsedz komunālie maksājumi atbilstoši viedajiem skaitītāju rādījumiem un apsaimniekošanas maksa (teritorijas uzkopšana, komunikāciju un sistēmu apkalpošana u. c.).
Svinīgajā pasākumā klātesošos uzrunāja Tukuma novada domes izpilddirektors Ivars Liepiņš un “Asteru nama” saimnieki Gatis Bumbiers un meita Līga Bumbiere.
Kā norāda L. Bumbiere: “Šis ir viens no ekskluzīvākajiem dzīvojamo īpašumu projektiem reģionā – radīts cilvēkiem, kuri novērtē komfortu, drošību un kvalitatīvu dzīves telpu. Turklāt ēka atrodas vietā, kur pilsētas ērtības satiekas ar mieru un zaļu apkārtni. Šeit iespējams baudīt klusāku, privātāku ikdienu, vienlaikus paliekot tikai dažu minūšu attālumā no pilsētas centra un visa nepieciešamā. Tā ir vide tiem, kuri vēlas dzīvot komfortabli, droši un skaisti – prom no steigas, bet tuvu dzīvei.”
Projekta īstenošana
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ēku 2016. gadā biroja vajadzībām iegādājās SIA “INVESTO”. Ēkas pārbūve tika uzsākta 2023. gada rudenī, un jau 2026. gada jūnijā tā tika pabeigta un nodota ekspluatācijā, pēc kā tika uzsākts process ēkas sadalīšanai dzīvokļu īpašumos.
Ēkas īpašnieks un attīstītājs ir SIA “INVESTO”, nekustamo īpašumu ieguldījumu uzņēmums, kas specializējas perspektīvu investīciju objektu iegādē, attīstīšanā un pārvaldībā. Uzņēmums darbojas kopš 2008. gada, un tā komandu veido pieredzējuši nekustamo īpašumu nozares profesionāļi. Ēkas būvnieks un turpmākais apsaimniekotājs ir SIA “BONUS.LV”. Ēkas pārbūvi SIA “INVESTO” finansēja no saviem līdzekļiem.
Dzīvokļi īrei un iegādei būs pieejami jau no 2026. gada 1. septembra. Interesenti aicināti sazināties ar SIA “INVESTO”, zvanot pa tālruni +371 25705751.
Tukuma novada pašvaldība pateicas visām projekta īstenošanā iesaistītajām pusēm par ieguldīto darbu Tukuma novada attīstībā, veidojot mūsdienīgu un kvalitatīvu dzīvojamo vidi. Jaunu un labiekārtotu mājokļu pieejamība ir nozīmīgs priekšnoteikums, lai Tukumu kā savu dzīvesvietu izvēlētos cilvēki, kuri šeit vēlas strādāt, veidot karjeru un savu nākotni.