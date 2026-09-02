Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā atklāta atpūtas vieta jaunajiem vecākiem
Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā atklāta jauna, ziedotāju atbalstīta atpūtas telpa jaunajiem vecākiem, radot mājīgu vietu atelpai un ģimenes mirkļu iemūžināšanai. Iniciatīva uzsver līdzās kvalitatīvai aprūpei arī emocionālās labsajūtas nozīmi, lai pirmajām kopā būšanas atmiņām būtu īpaša vide.
Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā atklāta jauna, mājīga atpūtas vieta jaunajām vecākiem. Tā iekārtota pateicoties ziedotāju – uzņēmuma „clearBox”, Lielbritānijas Tirdzniecības kameras Labdarības fonda un Kristīgās labdarības organizācijas un biedrības „Tabitas sirds” atsaucībai. Stūrītī novietots dīvāns, galdiņš, kafijas aparāts un citas lietas, kas nodaļas vidi padara ērtāku un mājīgāku.
Atklāšanas pasākumā Liepājas Reģionālās slimnīcas valdes loceklis Andris Vistiņš uzsvēra, ka līdzās kvalitatīvai medicīniskajai aprūpei svarīga ir arī cilvēka labsajūta. „Slimnīca pamatā koncentrējas uz ārstniecības procesu, taču ir svarīgi, lai vide būtu moderna ne tikai no medicīniskās puses, bet arī no sajūtu skatupunkta. Īpaši svarīgi tas ir Dzemdību nodaļā, kur rodas jaunas dzīvības,” sacīja A. Vistiņš, pateicoties visiem, kuri palīdzējuši ieceri īstenot.
Par iespēju iesaistīties šajā projektā gandarīts bija SIA „clearBox” īpašnieks Aleksandrs Iļkuns. „Slimnīca nav tikai vieta, kur cilvēki nonāk ar savām problēmām. Tā ir arī vieta, kur rodas mazuļi. Vecāki te varēs ar savu mazuli nofotografēties omulīgos apstākļos, un šīs atmiņas paliks uz mūžu,” viņš sacīja, novēlot, lai Liepājas slimnīcā dzimst daudz mazuļu.
Lielbritānijas Tirdzniecības kameras Labdarības fonda valdes priekšsēdētāja Dace Cīrule atzina, ka šī bijusi īpaša iespēja palīdzēt. „Mūsu fonda darbība kopumā ir vērsta uz bērniem, kuri nonākuši grūtās situācijās. Šī ir tā reize, kad varējām iesaistīties ar ļoti gaišu sajūtu, cerībā, ka visi, kas šeit sēdēs, nekad nenonāks mūsu fonda redzeslokā,” sacīja D. Cīrule.
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Kristīgās labdarības organizācijas un biedrības „Tabitas sirds” vadītāja Kristīne Vidzeniece teica sirsnīgu paldies par iespēju būt kopā patiešām skaistā un īpašā brīdī. „Ir prieks, ka nodaļā ir vieta, kur ikviena jaunā ģimene var pasēdēt, nofotografēties un doties mājās ar skaistām atmiņām. Paldies jūsu jaukajam kolektīvam par ikdienas darbu un klātbūtni gan priecīgos, gan grūtos brīžos! Paldies arī par atsaucīgo, draudzīgo un atvērto sadarbību šī projekta īstenošanā,” teica K. Vidzeniece, sakot lielu paldies arī Tabitas sirds komandai par projekta realizāciju.
Dzemdību nodaļas vadītāja Inga Vēvere atzina, ka šādu vietu nodaļā vēlējusies redzēt jau sen. „Tik mīļa, tik mājīga un tik patīkama vieta manos četrdesmit darba gados ir pirmo reizi. Tas ir veiksmīgs risinājums, lai jaunie tēti, mammas un mazuļi varētu šeit apsēsties, iedzert kafiju, nofotografēties un doties mājās ar patīkamām emocijām,” sacīja I. Vēvere.
Slimnīcas galvenā māsa Solvita Urbanoviča atzina, ka dodoties mājās, jaunās ģimenes vēlas saglabāt emocijas un atmiņas par šo skaisto notikumu – mazuļa sagaidīšanu. “Tagad šeit var apsēsties, nofotografēties un paņemt līdzi skaistu atmiņu par pirmajiem kopā būšanas brīžiem,” viņa teica.
Savukārt Dzemdību nodaļas virsvecmāte Anna Bondare uzsvēra, ka jaunā vieta nav tikai praktisks papildinājums. „Dzemdību nodaļā vienā dienā mēs varam sastapties ar plašu emociju spektru – satraukumu, mīļumu, asarām, nogurumu, kas beidzas ar vienu no skaistākajiem mirkļiem, ko cilvēks var piedzīvot – mazas dzīvības dzimšanu. Šī telpa nav tikai vieta, kur pasēdēt vai nofotografēties. Tās ir emocijas, ko mēs šeit varam piedzīvot,” sacīja A. Bondare.