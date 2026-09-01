Laba ziņa par pedagogu algām skolās ar mazāku vidusskolēnu skaitu
Elastīgākai pārejai uz jauno finansēšanas modeli valsts šajā mācību gadā turpinās finansēt pedagogu darba samaksu skolās, kur 10.-12. klašu grupā mācās vismaz 15 skolēnu, kas ir uz pusi mazāk, nekā paredzēts līdz šim. Finansējuma apmēru aprēķinās proporcionāli skolēnu skaitam attiecībā pret noteikto kvantitatīvo rādītāju.
Valdība otrdien pieņēma vairākas izmaiņas noteikumos par pedagogu darba samaksas un izglītības iestāžu finansēšanas kārtību. Izmaiņu mērķis ir pielāgot regulējumu jaunajam pedagogu darba samaksas finansēšanas modelim "Programma skolā", precizēt finansējuma aprēķinus un nodrošināt vienādu noteikumu piemērošanu praksē. Daļa grozījumu ir pārejas pasākumi 2026./2027. mācību gadam, lai pašvaldībām un skolām būtu iespēja pakāpeniski pielāgoties jaunajai kārtībai.
Viens no būtiskākajiem precizējumiem attiecās uz skolēnu skaitu. Ja skolā ir vairākas vienas pakāpes paralēlklases, klašu lielumu finansējuma aprēķinam turpmāk noteiks pēc vidējā skolēnu skaita paralēlklasēs.
2026./2027. mācību gadā pieļaujamo skolēnu skaita svārstību piemēros visām noteikumos paredzētajām grupām, tostarp pieejamības un pierobežas skolām, vienīgajai vidusskolai pašvaldībā, izglītības iestādēm ar izņēmuma līgumiem, kā arī skolām, kurās vismaz puse skolēnu apgūst speciālās izglītības programmas. Šajās skolās valsts finansējumu nodrošinās, pieļaujot skolēnu skaita svārstības 25% robežās, savukārt 7.-9. klašu grupās - 10% robežās. Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) skaidro, ka daļa pašvaldību vēl turpina pieņemt lēmumus par skolu tīkla pielāgošanu jaunajam finansēšanas modelim.
Vienlaikus IZM līdz 2027. gada 31. janvārim būs jāizvērtē vispārējās izglītības iestāžu tīkla veidošanai noteikto kritēriju piemērošana un to ietekme uz skolu tīkla ilgtspēju un izglītības pieejamību. Izvērtējumā paredzēts analizēt arī pašvaldību iedalījumu pēc urbanizācijas pakāpes jeb "Degurbas" metodoloģijas.
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Līdz 2027. gada 31. maijam IZM uzdots izvērtēt arī kombinēto mācību tiesiskā regulējuma iespējas izglītības pieejamības nodrošināšanai pierobežā un reti apdzīvotās teritorijās.
Atsevišķi precizēta arī tālmācības programmu finansēšana. Tām noteikti atsevišķi kvantitatīvie kritēriji, kā arī precizēta valsts dalības kārtība pedagogu darba samaksas finansēšanā. Lai saņemtu proporcionālo finansējumu, tālmācības izglītības programmās klašu grupā būs jābūt vismaz 15 audzēkņiem.
Vienlaikus valdība uzdevusi IZM līdz 30. septembrim vērsties Valsts kontrolē ar lūgumu izvērtēt iespēju veikt revīziju par tālmācības izglītības iestāžu darbību. Savukārt līdz 2027. gada 1. maijam ministrijai jāizstrādā konceptuāls ziņojums par iespējamiem risinājumiem valsts nodrošinātas tālmācības ietvara izveidei un īstenošanai.
Izmaiņas skar arī atbalsta personāla finansēšanu. Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķinā paredzēts finansējums sociālajiem pedagogiem, kā arī precizēta speciālās izglītības programmu atbalsta personāla finansēšana.
Speciālās izglītības programmās izglītojamajiem ar redzes un valodas traucējumiem mērķdotācijas aprēķinā turpmāk paredzēta arī pedagogu palīga slodze. Tas saistīts ar jaunajām prasībām par nepieciešamo atbalsta personālu, kas stājas spēkā 1. septembrī, norāda IZM.
Tāpat paredzēts atteikties no līdzšinējā 2% ierobežojuma mērķdotācijas pārdalei starp skolotāju, atbalsta personāla, skolas vadītāja un viņa vietnieku darba samaksai paredzētajiem finansējuma veidiem.
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Līdz ar to izglītības iestāžu vadītājiem būs lielāka elastība piešķirtā finansējuma izmantošanā atbilstoši faktiskajām personāla un darba organizācijas vajadzībām. Vienlaikus mērķdotācija joprojām jāizmanto atbilstoši tās piešķiršanas mērķim, un prioritāri jānodrošina mācību procesa īstenošanai nepieciešamais pedagoģiskais un atbalsta personāls, teikts anotācijā.
Precizēti arī noteikumi par pedagogu darba samaksas likmēm un izglītības iestāžu vadības atalgojumu.
Izglītības iestādes vadītājam maksimālais paaugstinātās mēneša darba algas likmes apmērs palielināts no 60% līdz 80%. Tādējādi varēs noteikt vadītāja atbildībai un darba apjomam atbilstošāku un konkurētspējīgāku atalgojumu, pamato IZM. Lai atalgojumu attiecība starp izglītības iestādes vadītāju un pārējiem vadības amatiem būtu skaidrāka, sākotnēji noteikts, ka vietniekiem un struktūrvienības vadītājiem mēneša darba algas likme nedrīkst pārsniegt 80% no attiecīgās iestādes vadītājam noteiktās faktiskās darba algas likmes. Taču pēc sociālo partneru lūguma, kas tika izteikts valdības sēdē, slieksnis paaugstināts līdz 90% no faktiskās vadītāja darba samaksas.
Precizēti arī nosacījumi valsts ģimnāziju vadības atalgojumam. Turpmāk 10% piemaksu par vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanu saņems ne tikai valsts ģimnāziju pedagogi, bet arī direktori un direktoru vietnieki.
Skaidrāk noteikts, ka 10% piemaksa pienākas arī tehnikumu un mākslas izglītības kompetences centru direktoriem, direktoru vietniekiem un pedagogiem. Šis precizējums nemaina līdzšinējo praksi, bet padara regulējumu viennozīmīgāku, norāda IZM.
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Nosakot vispārējās izglītības iestādes vadītāja darba algas likmi, turpmāk ņems vērā arī pirmsskolas audzēkņus. Tas pamatots ar skolu tīkla pārmaiņām, kuru rezultātā vienā izglītības iestādē arvien biežāk īsteno gan vispārējās, gan pirmsskolas izglītības programmas. Darba samaksas daļu, saistītu ar pirmsskolas audzēkņu skaitu, finansēs pašvaldības.
Aktualizēti arī izglītības iestāžu saraksti un administratīvi teritoriālais iedalījums. Noteikumu pielikumā ņemts vērā Saeimas lēmums piešķirt pilsētas statusu Carnikavai, savukārt to izglītības iestāžu saraksts, kurām piemērojami īpaši nosacījumi augsta pieejamības riska dēļ, papildināts ar Mērsraga vidusskolu.
Savukārt pedagogu darba slodzes aprēķini aktualizēti atbilstoši slodzei, kas būs spēkā līdz 2027. gada 1. septembrim. Pāreja uz 40 stundu darba nedēļu pedagogiem paredzēta no nākamā gada 1. septembra.
Noteikumi paredz arī pārejas risinājumu pašvaldībām un izglītības iestāžu dibinātājiem, kuri informāciju par īpašo nosacījumu piemērošanu iesnieguši pēc 30. jūnija. Tā kā 2026./2027. mācību gads ir pirmais jaunās kārtības piemērošanas gads, paredzēta iespēja šādu informāciju izvērtēt arī pārejas periodā.
Pedagogu atalgojuma reforma tika pieteikta jau 2023. gadā, kad par izglītības nozari atbildēja partiju apvienība "Jaunā vienotība". Reformas mērķis ir mazināt nevienlīdzību pret skolotājiem, jo algu pieaugums līdzšinējā modelī "Nauda seko skolēnam" bija atkarīgs no bērnu skaita pašvaldībās.
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Modelis "Programma skolā" daļēji ieviests jau no 2025. gada 1. septembra, bet pilnībā to ieviesīs no šī gada 1. septembra. Tā īstenošanai 2026. gadā paredzēti papildu 45 miljoni eiro, bet turpmākajos gados būs nepieciešams vēl lielāks finansējums.
Jaunais regulējums paredz, ka pilnu valsts finansējumu saņems skolas, kas atbildīs noteiktajiem kritērijiem par skolēnu skaitu klasēs un klašu grupās, kā arī prasībām par skolas lielumu un struktūru, ņemot vērā tās atrašanās vietu.
Skolu tīkla kritēriju izstrāde izraisīja plašas diskusijas. Dažādu politisko spēku, pašvaldību, nozares organizāciju un iedzīvotāju pārstāvji vairākkārt pauduši iebildumus pret IZM piedāvātajiem minimālā skolēnu skaita kritērijiem, norādot uz bažām par iespējamu skolu slēgšanu, īpaši reģionos un lauku teritorijās.
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