Liepājā, turpinoties būvdarbiem, no 1. septembra tiks būtiski atvieglota satiksme
No 1. septembra Liepājā tiks būtiski atvieglota satiksme: Raiņa iela atvērta visam transportam, bet O. Kalpaka ielā posmā no Flotes līdz Siļķu ielai vienā joslā kursēs sabiedriskais transports, turpinoties būvdarbiem. Iedzīvotāji aicināti būt uzmanīgi un rēķināties ar lokāliem ierobežojumiem, jo objekti vēl nav nodoti ekspluatācijā.A
Tuvojoties jaunā mācību gada sākumam un pieaugot satiksmes intensitātei pilsētā, no 1. septembra tiks būtiski atvieglota satiksme Raiņa un Oskara Kalpaka ielas būvdarbu zonās.
Raiņa iela visā tās garumā būs atvērta gan sabiedriskajam, gan pārējam transportam, savukārt O. Kalpaka ielas posmā no Flotes ielas līdz Siļķu ielai vienā braukšanas joslā tiks nodrošināta sabiedriskā transporta kustība.
Abās ielās turpinās būvdarbi, kas norit atbilstoši plānotajam grafikam. Satiksmes atjaunošana nenozīmē būvdarbu pabeigšanu un objektu nodošanu ekspluatācijā - arī pēc 1. septembra abās ielās turpināsies projektā paredzētie darbi. Tādēļ autovadītāji un citi satiksmes dalībnieki aicināti būt uzmanīgi, sekot līdzi ceļa zīmēm un aktuālajai satiksmes organizācijai.
Raiņa ielas pārbūve notiek 850 metru garā posmā no Rīgas ielas līdz Baseina ielai. Projekta laikā pārbūvēta brauktuve un ietves, apgaismojuma un videonovērošanas sistēmas, kā arī ūdensvada, lietus un sadzīves kanalizācijas tīkli.
No 1. septembra pa Raiņa ielu visā tās garumā atkal varēs pārvietoties gan sabiedriskais, gan pārējais transports. Vienlaikus atsevišķās vietās vēl turpināsies būvdarbi un teritorijas sakārtošana, tādēļ iespējami lokāli satiksmes ierobežojumi.
Raiņa ielas pārbūve tiek īstenota projekta “Infrastruktūras izbūve reģionālas nozīmes uzņēmējdarbības atbalstam Liepājā, 1. kārta” ietvaros. Būvdarbus veic SIA “A-Land”, un to kopējās izmaksas ir 1.98 miljoni eiro. Raiņa ielas pārbūvi plānots pabeigt 2026. gadā.
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No 1. septembra O. Kalpaka ielas posmā no Flotes ielas līdz Siļķu ielai vienā braukšanas joslā tiks nodrošināta sabiedriskā transporta kustība. Pārējiem transportlīdzekļiem šajā posmā saglabāsies būvdarbu laikā noteiktie satiksmes ierobežojumi, un autovadītājiem jāturpina sekot izvietotajām ceļa zīmēm un satiksmes organizācijas norādēm.
O. Kalpaka ielas pārbūve ir apjomīgs vairāku gadu infrastruktūras projekts. Tas aptver O. Kalpaka ielas posmu no Raiņa ielas līdz Brīvostas ielai, kā arī Ostas, Flotes, Sliežu un Siļķu ielu posmus. Kopumā norit aptuveni divu kilometru ielu infrastruktūras pārbūve.
Projekta laikā pārbūvēta ne tikai brauktuve, bet arī izbūvētas un uzlabotas gājēju ietves un veloceļi, apgaismojums, lietus ūdens kanalizācijas, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmas, kā arī ieviesti satiksmes drošības un vides pieejamības risinājumi. Projektu plānots pabeigt līdz 2027. beigām. Tā kopējās izmaksas ir 5,24 miljoni eiro, un tas tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.
Līdz ar jaunā mācību gada sākumu satiksme Liepājā kļūs intensīvāka. Plānojot ikdienas gaitas uz skolu vai darbu, iedzīvotāji aicināti rēķināties ar lielāku transporta plūsmu un iespēju robežās izmantot sabiedrisko transportu.
Īpaši pirmajās septembra dienās aicinām ceļā doties savlaicīgi un būt uzmanīgiem - pēc vasaras brīvlaika pilsētas ielās atkal būs ievērojami vairāk gājēju, velobraucēju un automašīnu, tostarp daudz bērnu un jauniešu ceļā uz izglītības iestādēm.
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Vienlaikus atgādinām, ka Raiņa un O. Kalpaka ielas 1. septembrī vēl netiks nodotas ekspluatācijā. Satiksme tiek atjaunota, lai, turpinoties būvdarbiem, pēc iespējas atvieglotu liepājnieku ikdienas pārvietošanos, īpaši sākoties jaunajam mācību gadam.