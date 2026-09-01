Liepājas Reģionālās slimnīcas Sporta spēlēs uzvar “Bruņurupuči”
Liepājas Reģionālās slimnīcas sporta spēlēs, kas pulcēja 10 komandas ar ģimeņu un draugu atbalstu, par čempioniem kļuva administrācijas komanda “Bruņurupuči”, aiz sevis atstājot “24/7” un “Stārķu ekspresis”. Aizraujošā gaisotnē izcēlās arī individuālie uzvarētāji un vizuāli spilgtākā komanda “Prāta šamaņi”.
Diena bija piepildīta ar azartu, smiekliem, sportisku garu un, protams, veselīgu konkurenci. Līdzi juta ne tikai kolēģi, bet arī ģimenes un draugi, padarot pasākumu vēl skaļāku, jautrāku un enerģiskāku!
Šogad sporta spēlēs spēkus mēroja 10 komandas – “Galapunkts”, “Kontaktpersonas”, “Lieliskais 7.”, “Baltā kafija”, “Smadzeņu šamaņi”, “Jautrās nierītes”, “The Rolling Stones”, “Stārķu ekspresis”, “24/7” un “Bruņurupuči”
Komandas sacentās gan individuālajās disciplīnās, gan komandu spēlēs, un pēc aizraujošām cīņām šī gada čempionu titulu izcīnīja administrācijas komanda “Bruņurupuči”!
2. vieta – Neatliekamās medicīnas centra komanda “24/7”
3. vieta – Dzemdību un Ginekoloģijas nodaļas komanda “Stārķu ekspresis”
Arī individuālajās disciplīnās netrūka azarta! “Jūrnieka izaicinājumā” uzvarēja Luīze Kovaļonaka, “Precizitātes akadēmijā” – Laura Štrausa, disciplīnā “Vari vai nevari” – Evija Mame, bet “Otrpus žogam” – Anna Bondare.
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Komandas bija parūpējušās ne tikai par sportisko sniegumu, bet arī par savu vizuālo tēlu, un dalībnieku simpātijas šogad visvairāk izpelnījās:
1. vieta - “Prāta šamaņi” – Neiroloģijas nodaļas komanda
2. vieta - “Baltā kafija” – slimnīcas aptiekas komanda
3. vieta “Kontaktpersonas” – Iekšķīgo slimību nodaļas komanda
“Prāta šamaņi” arī šogad bija sagatavojušies ar vērienu – vienots komandas tēls, apģērbs, galds un teritorijas noformējums. Šķiet, viņi jau zina – uzvarētāju tēls jāsāk veidot laikus!
“Baltā kafija” savukārt lika aizdomāties par to, kas tad īsti ir kafijas svarīgākā sastāvdaļa, bet “Kontaktpersonas” savā saulaini dzeltenajā “karstajā zonā” skaidri parādīja, ka viņi ir kontaktā ar uzvaru!
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Sirsnīgs paldies ikvienam dalībniekam, līdzjutējam un atbalstītājam par enerģiju, aizrautību, radošumu un lielisko noskaņojumu!
Slimnīca saka paldies arī pasākuma organizatoriem “Otrādi pasākumi” un dīdžejam Mārcim Grīnbartam par lieliski sagatavoto pasākumu.