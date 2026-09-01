Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola (foto: Gatis Dieziņš / Aizsardzības ministrija)
Novadu ziņas
Šodien 15:51
Par neētisku rīcību atstādina Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas darbinieku
Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola informē, ka ir saņēmusi sūdzību no izglītojamā vecāka par iespējamu nodarbinātā neētisku rīcību.
Izvērtējot notikuma apstākļus, nodarbinātais nekavējoties atstādināts no amata pienākumu pildīšanas līdz dienesta pārbaudes beigām. Skola sadarbojas ar tiesībsargājošām iestādēm.
“Uzskatām šādu rīcību par neatbilstošu skolas vērtībām. Mūsu prioritāte ir audzēkņu drošība, emocionālā labklājība un cieņpilna attieksme. Jebkādi profesionālās ētikas pārkāpumi nav pieļaujami,” uzsver skolas direktors, pulkvežleitnants Aivars Spriedējs.
Pulkveža Oskara Kalpaka vidusskola pārskatīs iekšējos normatīvos aktus un procedūras, lai vēl vairāk stiprinātu drošības un ētikas standartus izglītības iestādē. Skolas vadība ir apņēmusies darīt visu nepieciešamo, lai novērstu līdzīgu situāciju iespējamību nākotnē.