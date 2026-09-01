Šodien viņa būtu gājusi skolā... Stājies spēkā spriedums septiņus gadus vecās Justīnes Reinikovas slepkavām - tēvam un pamātei
Septiņus gadus vecās Justīnes Reinikovas slepkavības lietā stājies spēkā Latgales apgabaltiesas notiesājošais spriedums, ar kuru meitenes tēvam un pamātei piespriests cietumsods uz 23 un 20 gadiem, pavēstīja Augstākā tiesa (AT).
Izvērtējot zemāku instanču tiesu secinājumus par apsūdzēto darbībām un noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju, AT atzina tos par pamatotiem.
AT skaidroja, ka Justīne sava vecuma dēļ atradās bezpalīdzības stāvoklī un abi apsūdzētie to apzinājās. Abu apsūdzēto kopīgās darbības tiesa atzinusi par apzinātu piedalīšanos dzīvības atņemšanas procesā, konstatējot netiešu nodomu attiecībā uz nāves iestāšanos un cēloņsakarību starp kopīgi veiktajām darbībām un cietušās nāvi.
Kā uzsvēra AT, nav izšķirošas nozīmes tam, vai katra apsūdzētā atsevišķi nodarītais miesas bojājums pats par sevi būtu izraisījis nāvi. Cēloņsakarība vērtējama starp līdzizdarītāju darbību kopumu un sekām.
Kasācijas sūdzības bija iesnieguši apsūdzēto aizstāvji. Iepriekš pirmās instances tiesa meitenes tēvam Vladimiram Reinikovam piesprieda cietumsodu uz 20 gadiem, bet pamātei Sandrai Reinikovai - uz 17 gadiem. Par spriedumu tika iesniegts apelācijas protests, kurā prokurore prasīja tiesu noteikt bargākus sodus, un apelācijas tiesa sodus palielināja.
Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurore Natālija Groma bija gandarīta, ka apelācijas instances tiesa ir ņēmusi vērā prokurores argumentus, apmierinot iesniegto protestu, aģentūru LETA informēja prokuratūra.
Apgabaltiesa arī piekrita, ka meitenes tēva darbības nav uzskatāmas kā viena noziedzīga nodarījuma turpinājums, bet ir jākvalificē kā divi atsevišķi noziedzīgi nodarījumi pēc Krimināllikuma panta par cietsirdību pret nepilngadīgo, paredzot par katru no tiem sodu, norādīja prokuratūrā.
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Jau vēstīts, ka pirmās instances tiesas debatēs prokurors lūdza tiesu par diviem patstāvīgiem noziedzīgajiem nodarījumiem pamāti sodīt ar brīvības atņemšanu uz 21 gadu un ar probācijas uzraudzību uz trīs gadiem, savukārt tēvu par trim patstāvīgiem noziedzīgajiem nodarījumiem - ar mūža ieslodzījumu un ar probācijas uzraudzību uz trīs gadiem.
Tiesa atzina, ka abi apsūdzētie cietsirdīgi un vardarbīgi izturējās pret mazgadīgo Justīni, kā arī viņi atzīti par vainīgiem meitenītes slepkavībā, kas izdarīta personu grupā, apzinoties, ka mazgadīgais bērns atrodas bezpalīdzības stāvoklī un ka viņu vardarbīgo darbību rezultātā var iestāties meitenītes nāve, kā arī apzināti pieļāva vienaldzīgu attieksmi pret Justīnes nāves iestāšanos. Pēc tam nolūkā slēpt izdarītā nozieguma pēdas, meitenes līķis noslēpts un par viņas pazušanu maldināta policija.
Personas apsūdzētas slepkavībā, kas izdarīta personu grupā, apzinoties, ka bērns atrodas bezpalīdzības stāvoklī, kā arī par cietsirdīgu un vardarbīgu izturēšanos pret mazgadīgo, kā dēļ bērnam nodarītas fiziskas un psihiskas ciešanas.
Prokuratūra informēja, ka saskaņā ar apsūdzību abas personas - Justīnes tēvs un pamāte - savā dzīvesvietā Rēzeknes novadā, būdamas alkohola ietekmē, sākušas savstarpēju konfliktu par sadzīviska rakstura pretenzijām pret mazo Justīni, jo viņi nevarējuši tikt galā ar meitenes audzināšanu un aprūpi.
Apsūdzētie, apzinoties, ka tajā brīdī kopā ar viņiem atrodas arī Justīne, kura ir mazgadīga un nevar fiziski pretoties pret viņu vērstajām vardarbīgajām darbībām, sāka uz meiteni kliegt un tīši sist pa viņas ķermeni un galvu, nodarot meitenei smagus miesas bojājumus, kuru rezultātā iestājās Justīnes nāve. Meitenes līķis tika noslēpts pamestas mājas pagrabā un gan Valsts policija, gan sabiedrība tika maldināta par Justīnes pazušanu.
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Par meitenes pazušanu Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta Rogovkā tika ziņots 2023. gada 5. maijā. Pusotra mēneša laikā tika veikti dažādi meklēšanas pasākumi, iesaistot plašus spēkus. Jau kopš pirmajām meitenes pazušanas dienām likumsargi strādāja ar vairākām versijām, tostarp, ka pret viņu, iespējams, veikts noziedzīgs nodarījums.
Vēlāk policija aizdomās par iespējamu noziedzīgu nodarījumu pret meiteni aizturēja viņas tēvu un pamāti. Savukārt meitenes ķermenis ar acīmredzamiem miesas bojājumiem tika atrasts aprakts pamestas mājas pagrabā meža vidū vairākus desmitus kilometru no meitenes dzīvesvietas - vietā, kur savulaik dzīvojis Justīnes tēvs.