Valmieras cietumā aizliegtās vielas mēģina iesūtīt zobu pastas un dušas želejas iepakojumos.
Sabiedrība
Šodien 15:53
Valmieras cietumā aizliegtās vielas mēģina iesūtīt zobu pastas un dušas želejas iepakojumos
Laika posmā no 24. līdz 30. augustam Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP) konstatējusi vairākus mēģinājumus ieslodzītajām personām nodot aizliegtas vielas un priekšmetus.
Valmieras cietumā, pārbaudot pasta sūtījumus, trīs zobu pastas “Mega Mint” iepakojumos tika atrasti deviņi vīstokļi ar nezināmas izcelsmes saturu. Katrā no vīstokļiem atradās pa trim mazākiem iepakojumiem. Vienā no sūtījumiem tika konstatēta arī šļirces adata.
Savukārt dušas želejas “Dicora” iepakojumā tika atrasts vīstoklis ar nezināmas izcelsmes vielu.
IeVP uzsver, ka aizliegto vielu un priekšmetu nodošana ieslodzītajām personām var būt administratīvi vai krimināli sodāma.
Pārvalde norāda, ka tās nodarbinātie ik dienu rūpējas par ieslodzījuma vietu drošību un veic pasākumus, lai nepieļautu neatļautu priekšmetu un vielu nonākšanu cietumos.