Autobraucēju ievērībai: Antonijas ielas svētkos Rīgā šonedēļ ierobežos satiksmi
Rīgā, Antonijas ielas svētku laikā no piektdienas, 4. septembra, līdz svētdienai, 6. septembrim, būs satiksmes ierobežojumi, pavēstīja Rīgas dome. Svētki norisināsies sestdien, 5. septembrī, no plkst. 13 līdz 22.30.
No piektdienas, 4. septembra, plkst. 8 līdz svētdienas, 6. septembra, plkst. 5 būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Antonijas ielā, posmā no Elizabetes ielas līdz ēkai Ukrainas Neatkarības ielā 1, Nikolaja Rēriha ielā, Andreja Pumpura ielā, posmā no Antonijas ielas līdz Jura Alunāna ielai.
Savukārt no piektdienas, 4. septembra, plkst. 20 līdz svētdienas, 6. septembra, plkst. 5 minētajos ielu posmos tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme. Transportlīdzekļu piebraukšana pie dzīvesvietas vai uzņēmuma šajā laika posmā nebūs iespējama.
Vienlaikus šajā nedēļas nogalē spēkā būs arī iepriekš noteiktais gājēju ielu režīms Alberta ielā un Antonijas ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Elizabetes ielai. Tas būs spēkā no piektdienas, 4. septembra, plkst. 20 līdz svētdienas, 6. septembra, pusnaktij.
Gājēju ielu režīms Alberta ielā un Antonijas ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Elizabetes ielai nedēļas nogalēs darbojas no 14. augusta līdz 20. septembrim. Šajā laikā ar ceļa zīmēm noteikts dzīvojamās zonas statuss, aizliegta mehānisko transportlīdzekļu caurbraukšana, kā arī transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana ielu malās. Iedzīvotājiem saglabāta iespēja iebraukt un izbraukt no savu īpašumu iekšpagalmiem, savukārt uzņēmumiem tiek nodrošināts noteikts laiks preču piegādei.
Pašvaldība aicina satiksmes dalībniekus savlaicīgi iepazīties ar gaidāmajiem ierobežojumiem un ievērot izvietotās ceļa zīmes.