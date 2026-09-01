Izglītība - drošākais ieguldījums Latvijas nākotnē
1.septembris, jaunā mācību gada sākums, ir labs iemesls, lai atgādinātu, kāpēc izglītība ir svarīga - gan ikkatram cilvēkam, gan valstij kopumā. Izglītība paver plašākas iespējas darba tirgū, māca domāt kritiski un veido pamatu ražīgākai ekonomikai.
Pasaules Banka, apkopojot datus no 139 valstīm, ir secinājusi: katrs papildu izglītībai veltītais gads cilvēka ienākumus vidēji palielina par 9 %. Šī likumsakarība gadu desmitiem ir saglabājusies pārsteidzoši stabila. Maz ir ieguldījumu, kas atmaksājas tik droši.
Tas nozīmē gan lielāku algu labāk izglītotam cilvēkam, gan noturīgāku sabiedrību un spēcīgāku ekonomiku kopumā. Tāpēc Jaunā VIENOTĪBA piedāvā skaidru redzējumu, kā izglītībai jāattīstās turpmākajos gados.
Kvalitāte sākas ar skolotāju
Neviena reforma izglītībā nebūs sekmīga, ja skolās trūks labu skolotāju. Latvijā vairāk nekā puse pedagogu ir vecāki par 50 gadiem, bet jaunu cilvēku profesijā ienāk par maz. Pirmais solis, lai to mainītu, ir konkurētspējīgs atalgojums. Pēc Jaunās VIENOTĪBAS iniciatīvas valdība 2025. gadā apstiprināja pedagogu atalgojuma palielināšanas grafiku līdz 2030. gadam. No 2027. gada pedagogu zemākās darba algas likmi paredzēts ik gadu palielināt par 5,75 %. Jaunā finansēšanas modeļa “Programma skolā” ieviešanai 2026. gadā paredzēti papildu 45 miljoni eiro, un turpmākajos gados šis finansējums vēl pieaugs.
Taču nauda viena pati visas problēmas neatrisinās. Skolotājiem ir jāļauj profesionāli augt, bet skolām jābūt atvērtām arī pieredzējušiem citu nozaru profesionāļiem, kuri vēlas kļūt par pedagogiem. Tāpēc turpināsim atbalstīt programmu “Mācītspēks” un “Iespējamās misijas” iniciatīvu.
Mazāk skolēnu - līdzvērtīgas iespējas ikvienam
Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas prognozēm līdz 2040. gadam skolēnu skaits vispārējā izglītībā samazināsies gandrīz par 50 %, bet dažviet - pat vairāk nekā par 60 %. Tā ir prognoze, kuru nedrīkstam ignorēt.
Tas nenozīmē, ka skolas būtu jāslēdz nepārdomāti. Tas nozīmē godīgu sarunu par to, kur ieguldīt naudu, lai bērns saņemtu iespējami labāko izglītību. Lielāka resursu daļa jānovirza skolotājiem un mācību kvalitātei, nevis pustukšu ēku uzturēšanai.
Īpaši svarīgi tas kļūst no 7. klases, kad sākas mācību priekšmetu specializācija. Tad bērnam vajadzīga ne tikai tuvākā skola, bet arī pilnvērtīga un spēcīga pedagogu komanda. Jaunais finansēšanas modelis “Programma skolā” paredz, ka valsts apmaksā kvalitatīvu mācību programmu neatkarīgi no bērna dzīvesvietas. Skolas tuvums joprojām ir svarīgs, taču tas nedrīkst nozīmēt zemāku izglītības kvalitāti.
Vidējai izglītībai jābūt obligātai
Ideja ir vienkārša: neviens jaunietis pēc pamatskolas nedrīkst palikt bez tālākas izglītības. Tāpēc Latvijā jāievieš obligāta vispārējā vidējā vai profesionālā izglītība.
To, kāpēc tas ir svarīgi, parāda skaitļi: bezdarbs skar 14,3 % jauno pieaugušo bez vidējās izglītības, 10,4 % jauno pieaugušo ar vidējo izglītību un tikai 4,8 % jauno pieaugušo ar augstāko izglītību. Jo augstāks ir iegūtās izglītības līmenis, jo mazāks bezdarba risks un plašākas iespējas darba tirgū.
Vienlaikus ir jāturpina stiprināt profesionālās izglītības prestižs. Profesionālajām skolām vajadzīga skaidra specializācija, kas saistīta ar reģiona ekonomiku, un plašākas darba vidē balstītu mācību iespējas, lai prasmes varētu apgūt uzņēmumā, ne tikai teorētiski klasē. Šis darbs jau ir sākts sadarbībā ar Šveices valdību un Latvijas uzņēmējiem.
Izglītība nebeidzas ar diplomu
Izglītības sistēmai jāspēj ātri reaģēt uz pārmaiņām darba tirgū un piedāvāt iespējas mācīties arī pēc diploma saņemšanas. Latvija nekļūs turīgāka, ja pārāk daudz cilvēku paliks zemas produktivitātes darbos.
Praktiski tas nozīmē īsākus un elastīgākus veidus, kā apgūt jaunas prasmes līdztekus darbam - mikroapliecinājumus jeb īsus kursus ar atzītu apliecinājumu, individuālus mācību kontus un atbalstu uzņēmumiem darbinieku prasmju pilnveidošanai. Cilvēkam nav vienmēr jāsāk studijas no nulles - jābūt iespējai papildināt jau esošās zināšanas.
Augstskolām savukārt jākļūst par vietām, kur satiekas zināšanas, inovācijas un vietējā ekonomika. Tām cieši jāsadarbojas ar pašvaldībām un uzņēmumiem, bet finansējumam jābūt sasaistītam ar studiju kvalitāti un sasniegtajiem rezultātiem, ne tikai ar studentu skaitu. Tām arī jāpaliek atvērtām pasaulei, piesaistot ārvalstu studentus un mācībspēkus un vienlaikus ievērojot Latvijas drošības intereses.
Katram bērnam jābūt pamanītam
Izglītības sistēmā jāspēj pamanīt un atbalstīt ikvienu bērnu Latvijā - gan to, kuram nepieciešams papildu atbalsts, gan to, kuram kādā jomā ir īpašs talants. Tāpēc vajadzīga sistēma, kas laikus pamana un palīdz attīstīt katra bērna spējas. Jāievieš agrīnās attīstības skrīnings, jāstiprina karjeras izglītība un jārūpējas par bērnu drošību un labbūtību skolā.
Arī vērtēšanai klasē jāpalīdz bērnam saprast savu izaugsmi un veidot noturīgus mācīšanās ieradumus, nevis tikai jāfiksē kļūdas.
Mākslīgais intelekts maina mācīšanos, nevis tās mērķi
Mākslīgais intelekts tuvākajos gados mainīs to, kā mācāmies. Mūsu uzdevums nav to aizliegt vai pieņemt nekritiski. Mākslīgais intelekts jāizmanto atbildīgi - tā, lai tas palīdzētu, nevis aizstātu domāšanu.
Pirmie soļi jau ir sperti - sadarbībā ar “Riga TechGirls” un “Google” tiek veidots pilotprojekta skolu tīkls, kurā izmēģina un vērtē labākos risinājumus. Taču, lai kā mainītos tehnoloģijas, bērniem joprojām jāprot lasīt, rakstīt un rēķināt arī bez ekrāna palīdzības. Mākslīgais intelekts var būt labs palīgs, bet ne domāšanas aizstājējs.
Izglītība ir mūsu kopīgā atbildība
Izglītība nav tikai pakalpojums, ko valsts nodrošina un pārējie saņem. Izglītība ir kopdarbs, kurā piedalās skolēni, skolotāji, vecāki, pašvaldības, darba devēji un valsts institūcijas.
Mums ir jāatceras, ka aiz visiem skaitļiem, plāniem un iecerēm ir bērns, kurš šodien pirmo reizi vai pēc vasaras brīvlaika atkal dodas uz skolu.
Izglītība ir mūsu kopīgais labums. Tikai strādājot kopā, mēs varam izveidot tādu izglītības sistēmu, kas rada iespējas ikvienam cilvēkam un veido stipru Latviju drošā Eiropā.