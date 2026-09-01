Uzmanību! Krāpnieki VSAA vārdā izsūta iedzīvotājiem viltus e-pastus
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Krāpnieki VSAA vārdā izsūta iedzīvotājiem viltus e-pastus.
Sabiedrība

Uzmanību! Krāpnieki VSAA vārdā izsūta iedzīvotājiem viltus e-pastus

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Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) brīdina iedzīvotājus par krāpnieciskiem e-pastiem, kas tiek izplatīti aģentūras vārdā.

Uzmanību! Krāpnieki VSAA vārdā izsūta iedzīvotājie...

Krāpnieki iedzīvotājiem nosūta e-pastus, kuros tiek piedāvāts apstiprināt kādas izmaksas, tostarp, iespējams, izmantojot atsauces uz energoatbalstu. E-pastā tiek aicināts nospiest uz pogas “Apstiprināt izmaksu”.

VSAA aicina iedzīvotājus nekādā gadījumā neklikšķināt uz šādām saitēm un neievadīt savus personas vai bankas datus.

Kā atpazīt krāpniecisku e-pastu?

VSAA atgādina, ka aģentūra:

  • nepiešķir iedzīvotājiem pabalstus energoatbalstam, izmantojot šāda veida e-pastus;
  • nesūta lēmumus ar acīmredzamām kļūdām;
  • neprasa e-pastā apstiprināt izmaksu;
  • neizmanto saziņai e-pasta adresi, kas sākas ar “info”;
  • aicina būt piesardzīgiem ar e-pastā norādītiem tālruņa numuriem, jo krāpnieki var izmantot arī viltus kontaktinformāciju.

VSAA oficiālajā mājaslapā norādīts, ka iestādes oficiālais e-pasts ir pasts@vsaa.gov.lv, bet konsultācijām pieejams tālrunis 64507020. Drošai saziņai ar iestādi iespējams izmantot arī oficiālo e-adresi portālā Latvija.gov.lv.

Ja esat noklikšķinājis uz krāpnieciskās saites

Ja nejauši esat nospiedis uz e-pastā ievietotās saites, nekādā gadījumā neievadiet personas datus, internetbankas piekļuves datus, bankas konta vai maksājumu kartes informāciju.

VSAA e-pakalpojumi un informācija par VSAA lēmumiem ir pieejama oficiālajos valsts e-pakalpojumu kanālos.

Iedzīvotāji tiek aicināti būt īpaši piesardzīgiem un pirms jebkādu datu ievadīšanas pārliecināties, ka atrodas oficiālā valsts iestādes vietnē.

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