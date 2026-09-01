No 1. septembra Latvijā stājas spēkā virkne izmaiņu skolēniem, pacientiem, autovadītājiem un pircējiem
No 1. septembra Latvijā stājas spēkā virkne izmaiņu izglītības, veselības aprūpes, transporta un citās jomās. Būtiskas pārmaiņas skar skolēnus un skolas, bet jauni nosacījumi attiecas arī uz pacientiem, autovadītājiem, pircējiem un uzņēmējiem.
Skolās mainās otrās svešvalodas apguves kārtība
No 1. septembra 5. klasēs otrās svešvalodas apguvē piemērojami jauni nosacījumi. Kā otro svešvalodu skola var piedāvāt kādas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts oficiālo valodu, kā arī valodu, kuras apguvi regulē starpvaldību nolīgums izglītības jomā.
Tas nozīmē, ka skolēni, kuri līdz šim vēl nebija sākuši apgūt otro svešvalodu, pēc jaunās kārtības vairs nevarēs kā otro svešvalodu izvēlēties krievu valodu.
Skolēniem, kuri krievu valodas vai citas jaunajām prasībām neatbilstošas valodas apguvi sākuši iepriekš, paredzēts pārejas periods, ļaujot pabeigt jau sākto mācību kursu.
Līdzīga kārtība no 1. septembra attiecas arī uz vispārējās vidējās izglītības programmām – no jauna sākt apgūt krievu valodu kā otro svešvalodu vairs nebūs iespējams, bet skolēni, kuri to jau apgūst, varēs mācības turpināt.
Valsts aizsardzības mācība būs obligāta arī tiem, kas mācās attālināti
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No 1. septembra paplašinās to vidusskolēnu loks, kuriem obligāti jāapgūst valsts aizsardzības mācība. Turpmāk tā būs jāapgūst arī skolēniem, kuri mācās nepilna laika klātienes un tālmācības programmās.
Šiem skolēniem paredzētas 56 mācību stundas attālināti un 38 stundas klātienē.
Devītklasniekiem būs jauns valsts pārbaudes darbs
No 1. septembra stājas spēkā prasība devītklasniekiem kārtot valsts pārbaudes darbu dabaszinātņu jomā.
Tas nenozīmē, ka pārbaudes darbs būs jākārto jau 1. septembrī. Jaunā prasība attiecas uz 2026./2027. mācību gadu, tādēļ pašreizējiem devītklasniekiem tas būs jākārto, noslēdzot 9. klasi. Tāpat kā līdz šim saglabāsies valsts pārbaudes darbi latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā.
Skolām būs sistemātiskāk jānovērš vardarbība
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No jaunā mācību gada izglītības iestādēm būs precīzāk noteikts pienākums ne tikai reaģēt uz jau notikušiem konfliktiem, bet arī sistemātiski novērst vardarbību un rūpēties par skolēnu labbūtību.
Izglītības iestādēm būs jāīsteno bērnu vecumam atbilstoši, sistemātiski un mērķtiecīgi pasākumi. Tas ietvers vardarbības prevencijas programmas, rīcību jau notikušu incidentu gadījumā un atbalstu tajos iesaistītajām personām.
Skolēniem būs tiesības saņemt nepieciešamo palīdzību un atbalstu vardarbības gadījumā, kā arī pienākums piedalīties skolas paredzētajos profilakses pasākumos.
Mainās atbalsta kārtība bērniem ar īpašām vajadzībām
No 1. septembra stājas spēkā jaunas prasības vispārējās izglītības iestādēm, kurās mācās bērni ar īpašām vajadzībām. Jaunie Ministru kabineta noteikumi aizstāj līdzšinējo regulējumu un nosaka, kā skolai jāorganizē bērnam nepieciešamais atbalsts un jāņem vērā viņa individuālās izglītības vajadzības.
Skolas pilnībā pāriet uz jaunu finansēšanas modeli
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No 1. septembra pilnā apmērā jādarbojas jaunajam skolu finansēšanas modelim "Programma skolā", kas pakāpeniski tika ieviests jau iepriekšējā mācību gadā.
Tā īstenošanai 2026. gada valsts budžetā paredzēti papildu 45 miljoni eiro. Jaunā modeļa mērķis ir padarīt pedagogu un skolu finansēšanu prognozējamāku, paplašināt skolu iespējas nodrošināt atbalsta personāla darbu un mazināt atšķirības starp reģioniem.
Profesionālās izglītības diplomi kļūst elektroniski
No 1. septembra profesionālās pamatizglītības apliecības, profesionālās izglītības atestāti un profesionālās vidējās izglītības diplomi tiks izsniegti elektroniski.
Dokumentu varēs sagatavot PDF formātā ar aizsargātu elektronisko parakstu. Tajā būs arī QR kods dokumenta pārbaudei, un tas būs pieejams portālā Latvija.gov.lv. Pēc pieprasījuma dokumentu varēs saņemt arī papīra formātā.
Augstskolās palielinās obligātā civilās aizsardzības kursa apjoms
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No 1. septembra augstskolās obligātā civilās aizsardzības kursa apjomam jābūt vismaz diviem kredītpunktiem. Augstskola atkarībā no studiju programmas un studentu specializācijas varēs kursa apjomu palielināt.
Ukrainas skolēniem varēs individuāli pielāgot mācību programmu
No 1. septembra noteiktos gadījumos Latvijas skolās varēs individuāli pielāgot mācību programmu nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem.
Skolēniem no 1. līdz 8. un 10. līdz 11. klasei, kā arī pirmajos trīs profesionālās vidējās izglītības programmu kursos skola varēs izstrādāt individuālu mācību plānu, ņemot vērā iepriekš iegūtās zināšanas un prasmes. Mācību rezultāti tiks vērtēti atbilstoši šajā plānā noteiktajiem mērķiem.
I grupas invaliditātes gadījumā samazinās izdevumi par recepšu zālēm
No 1. septembra valsts cilvēkiem ar I grupas invaliditāti kompensēs 0,75 eiro farmaceita pakalpojuma maksu, iegādājoties recepšu zāles.
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Kopš 1. jūlija valsts šo maksu jau sedz visiem pacientiem, iegādājoties recepšu zāles līdz 10 eiro, bet no septembra atvieglojums tiek paplašināts arī cilvēkiem ar I grupas invaliditāti.
Vienlaikus maksa 0,75 eiro tiek saglabāta arī gadījumos, kad zālēm tiek piemērota 100% valsts kompensācija.
Svarīgas izmaiņas ģimenes valsts pabalsta saņēmējiem
Ja bērns pēc 16 gadu vecuma ir absolvējis 9. klasi, VSAA ģimenes valsts pabalstu turpinās izmaksāt līdz 30. septembrim. Ja septembrī VSAA no Izglītības un zinātnes ministrijas saņems informāciju, ka bērns turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, pabalsta izmaksa pēc 1. oktobra tiks turpināta automātiski.
Savukārt jauniešiem, kuri jaunāki par 20 gadiem un pēc 12. klases vai profesionālās izglītības iestādes absolvēšanas septembrī sāk klātienes studijas augstskolā vai koledžā, VSAA pēc informācijas saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas varēs izmaksāt pabalstu arī par jūliju un augustu un turpināt tā izmaksu studiju laikā.
Latvijas un Ukrainas autovadītāja apliecības varēs apmainīt bez eksāmeniem
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No 1. septembra sāk piemērot Latvijas un Ukrainas valdību nolīgumu par autovadītāja apliecību savstarpēju atzīšanu un apmaiņu.
Abu valstu pilsoņi, kuri pārceļas uz otru valsti uz pastāvīgu vai ilgstošu dzīvi, varēs apmainīt savas valsts vadītāja apliecību bez teorētiskā un praktiskā eksāmena kārtošanas.
Lai apmainītu Ukrainā izsniegtu vadītāja apliecību, Latvijā būs jāvēršas CSDD klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un vadītāja apliecība, kā arī jāiziet autovadītājiem paredzētā medicīniskā pārbaude.
Paplašinās Krievijas un Baltkrievijas preču importa aizliegumu
No 1. septembra Latvijā aizliegts importēt virkni rūpniecības preču no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums attieksies arī uz Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes precēm, kuras Latvijā tiek ievestas caur citām trešajām valstīm.
Aizliegto preču sarakstā ir iespieddarbi, tostarp grāmatas un laikraksti, apģērbs, gatavie tekstilizstrādājumi, apavi, galvassegas, rotaļlietas, spēles un sporta preces.
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Stingrāk kontrolēs "zaļos" reklāmas apgalvojumus
No 27. septembra tiks stingrākas prasības tā dēvētajiem zaļajiem apgalvojumiem reklāmā un tirdzniecībā. Tādi apzīmējumi kā "videi draudzīgs", "zaļš" vai "ilgtspējīgs" būs jāpamato ar konkrētu, saprotamu un pārbaudāmu informāciju.
Jaunās prasības vērstas pret zaļmaldināšanu jeb gadījumiem, kad preces vai pakalpojuma ekoloģiskums tiek izmantots kā reklāmas arguments bez pietiekama pamatojuma. Vienlaikus tiks pastiprinātas prasības informācijai, ko pircējs saņem par preces kalpošanas ilgumu, remonta iespējām un programmatūras atjauninājumu ietekmi.
No septembra mainās arī reģionālo autobusu kustības saraksti
Sākoties jaunajam mācību gadam, vairākos Latvijas reģionos no 1. septembra mainās reģionālo autobusu kustības saraksti. Tiks mainīti atsevišķu reisu atiešanas laiki, pieturu saraksts un reisu skaits.
Izmaiņas skar arī maršrutus Limbažu un Siguldas, Gulbenes, Alūksnes un Balvu, kā arī Jēkabpils, Preiļu un Līvānu virzienā. Tādēļ pasažieriem septembra sākumā ieteicams pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu arī tad, ja ierastā maršruta numurs nav mainījies.
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Izmaiņas stājas spēkā arī atsevišķās pašvaldībās
Līdztekus valstī noteiktajām izmaiņām no 1. septembra stājas spēkā jauni noteikumi atsevišķās pašvaldībās.
Piemēram, Jelgavas novadā stājas spēkā jauni noteikumi pirmsskolas izglītības nodrošināšanai.
Savukārt Mārupes novadā mainās stipendiju piešķiršanas nosacījumi 10.–12. klašu skolēniem Mārupes Valsts ģimnāzijā un Babītes vidusskolā. Stipendijas apmērs būs atkarīgs no skolēna klases un vidējās atzīmes.
Mārupes novadā no 1. septembra mainās arī līdzfinansējuma kārtība atsevišķām interešu un profesionāli orientētās izglītības programmām. Piemēram, pašvaldības sporta skolā par programmu "Hokeja pamati" būs jāmaksā 75 eiro mēnesī iedzīvotājiem, kuri atbilst deklarēšanās nosacījumiem, bet pārējiem – 150 eiro mēnesī.