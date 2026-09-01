Rok prettanku grāvjus un izvieto "pūķa zobus" - Latvijas austrumos sāk Baltijas aizsardzības līnijas izbūvi
Saskaņā ar Aizsardzības ministrijas (AM) deleģējumu Latvijas austrumu pierobežā Balvu novadā šonedēļ sākti Baltijas aizsardzības līnijas pretmobilitātes infrastruktūras pirmās prioritātes būvdarbiem, informēja VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ).
Kopumā darbu gaitā Balvu, Alūksnes, Ludzas, Krāslavas un Augšdaugavas novados tiks izbūvēti prettanku grāvji un izveidota nepieciešamā pretmobilitātes atbalsta infrastruktūra, informē VNĪ.
Darbu laikā austrumu pierobežā tiks izveidoti aptuveni 27 kilometri prettanku grāvju un novietoti "pūķa zobi". Projekta pirmās prioritātes darbu kopējās investīcijas ir 12 977 603 eiro no Aizsardzības ministrijas budžeta. Infrastruktūras izveidi plānots īstenot pakāpeniski saskaņā ar darbu grafiku līdz 2027. gada rudenim.
VNĪ noslēgusi līgumus ar pieciem uzņēmumiem par Baltijas aizsardzības līnijas pretmobilitātes infrastruktūras izbūves pirmās prioritātes darbu īstenošanu. Sakaru torņu izbūvi veiks SIA "Citrus Solutions". Materiāli tehnisko līdzekļu novietošanas laukumu izbūve tiks veikta divās darbu daļās, un tos īstenos būvuzņēmēji AS "LAU Infra grupa" un SIA "Inbuv". Savukārt prettanku grāvju izveidei un materiāli tehnisko līdzekļu novietošanai darbi sadalīti sešās darbu daļās, tostarp divās darbu daļās tos veiks "LAU Infra grupa", divās darbu daļās - SIA "VIA" un divās darbu daļas - SIA "CBS "Igate"".
Pirms būvdarbu sākšanas VNĪ un AM pārstāvji apmeklēja iesaistītās pašvaldības - Alūksnes, Balvu, Ludzas, Krāslavas un Augšdaugavas novadu, lai pārrunātu darbu gaitu un vienotos par ciešu sadarbību. Īpaša uzmanība pievērsta vietējo ceļu stāvoklim, piekļuvei infrastruktūras izbūves vietām un meliorācijas sistēmu saglabāšanai lauksaimniecības zemēs.
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VNĪ un pašvaldības turpinās regulāru informācijas apmaiņu visa būvdarbu cikla laikā, savlaicīgi informējot iedzīvotājus par konkrētu darbu sākšanu un iespējamām satiksmes vai piekļuves izmaiņām attiecīgajās teritorijās.
VNĪ uzsver, ka būvniekiem līgumos ir noteikts pienākums uzturēt kārtībā izmantoto infrastruktūru, un būvdarbu rezultātā radītie bojājumi pievedceļiem un meliorācijas sistēmām būs jānovērš. Darbu pieņemšana notiks tikai pēc visu līgumā paredzēto saistību izpildes. Lai mazinātu neērtības iedzīvotājiem, īpaši aktīvajā ražas novākšanas laikā, darbu norise tiek regulāri koordinēta gan ar pašvaldībām, gan vietējiem uzņēmējiem.
Saskaņā ar 2025. gadā pieņemto Pretmobilitātes infrastruktūras izveides likumu VNĪ AM uzdevumā nodrošina projekta iepirkumu organizēšanu, būvdarbu vadību un infrastruktūras izbūves uzraudzību.
VNĪ izveidota 1996. gadā, un tās vienīgā īpašniece ir Finanšu ministrija.