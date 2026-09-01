Par uzbrukumu mediķim Jēkabpilī uzsākts kriminālprocess un viena persona atzīta par aizdomās turēto
Par augusta sākumā Jēkabpils reģionālajā slimnīcā notikušo uzbrukumu dežūrārstam Valsts policija uzsākusi kriminālprocesu un aizdomās turētā statusā reģistrējusi vīrieti, kurš mediķim nodarījis miesas bojājumus, informēja Valsts policijā.
2026. gada 6. augustā pulksten 21.06 Valsts policijā saņemta informācija, ka Jēkabpils Reģionālajā slimnīcā ieradušies divi vīrieši un trīs sievietes, no kurām vienai bija ievainota roka.
Personas sākotnēji uzvedušās neadekvāti, kā arī traucējušas iestādes darbu. Ņemot vērā personu uzvedību, dežūrārsts sākotnēji atteicies sniegt palīdzību bez policijas klātbūtnes, lai pasargātu sevi un savus kolēģus. Šis lēmums personas nav apmierinājis, pēc kā viens no vīriešiem uzbruka ārstam, nodarot miesas bojājumus.
Valsts policijā tika identificētas visas iesaistītās personas, no kurām pret vienu, 1982. gadā dzimušu sievieti, uzsākti divi administratīvā pārkāpuma procesi, savukārt pret 1976. gadā dzimušu vīrieti uzsākts kriminālprocess.
Pret sievieti, kura slimnīcas telpās pārkāpa vispārpieņemtās sabiedrības normas, uzsākts administratīvā pārkāpuma process pēc Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 10. panta par atrašanos publiskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas traucē sabiedrisko kārtību vai drošību. Par šādu pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 350 eiro. Sievietes izelpā konstatēts 1,52 promiles liels alkohola reibums.
Tāpat uzsākts administratīvā pārkāpuma process pēc Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 11. panta pirmās daļas par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personas mieru, iestādes, komersanta vai citas institūcijas darbu vai apdraudot savu vai citu personu drošību. Par šādu pārkāpumu fiziskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 500 eiro.
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Pret personu, kura nodarīja miesas bojājumus ārstam, Valsts policijā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 231. panta otrās daļas par huligānismu, ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam. Par šādu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Sākotnēji 1976. gadā dzimušais vīrietis bija pametis notikuma vietu līdz Valsts policijas ierašanās brīdim un turpināja izvairīties no policijas, taču šī gada 13. augustā persona tika aizturēta un atzīta par aizdomās turēto. Personai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, kā arī aizliegums tuvoties noteiktai personai(ārstam) un aizliegums izbraukt no valsts.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.