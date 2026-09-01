Ministru prezidents Kulbergs iekšlietu ministru nodēvē par bezjēdzīgu klaigātāju - kam taisnība?
Premjers Andris Kulbergs (Apvienotais saraksts) 1. septembra rītā visus pārsteidza ar emocionālu neapmierinātības izvirdumu pret iekšlietu ministru Jāni Dombravu (Nacionālā apvienība). Mikroblogošanas vietnē x.com Andris Kulbergs nogānīja iekšlietu ministru par to, ka viņš nav sapratis, ko nozīmē būt par ministru un ka viņa iestāšanās pret migrāciju ir tikai “teatrāla cīņa”.
Nacionālās apvienības “histērija par imigrāciju brīžiem izskatās pēc niķīga bērnudārznieka uzvedības. Te ir viss, kas jāzina par Jāņa Dombravas “teatrālo cīņu” ar imigrāciju, uzskata premjers. Šāda valdības koalīcijas partneru komunikācija sociālajos tīklos drīzāk atgādina sadzīvisku strīdu virtuvē, nevis valstiski svarīgi jautājumu risināšanu Brīvības ielas namā. Jūtams Saeimas vēlēšanu tuvums...
Šādi izteikumi sociālajos tīklos, nevis komunikācija klātienē ar sava ministru kabineta pārstāvi, kalpojuši par pamatu komentāru jūrai, no kuriem vairums nostājas tieši Jāņa Dombravas pusē, saskatot zemūdens akmeņus premjera rīcībā, kas vedina mainīt domas par potenciālo izvēli Saeimas vēlēšanās.
Daudz jautājumu arī rada premjera argumants, ka iekšlietu ministra dokuments par migrācijas ierobežosānu valdībā nav skatīts arī tādēļ, ka zem tā nav vismaz 14 (!?) institūciju (gan citu ministriju, gan valdības partneru) saskaņojumi jeb paraksti. Vai tik tiešām, lai kādu dokumentu izskatītu valdībā, pirms tam ir jāsaņem desmitiem saskaņojumu no iestādēm, kuras, iespējams, ar konkrētu problēmu nesaskaras vai ar to ir saistītas pastarpināti?
Jāteic, ka pašreizējā premjera valdīšanas stils jeb pārliekā "uzbudinātība" atšķiras no dažām iepriekšējām valdībām. Piemēram, viņa tagadējā partijas biedra Māra Kučinska valdības (2016–2019) stilu vislabāk raksturoja tehnisks pragmatisms, nosvērtība un kompromisu meklēšana. Viņa valdība izvairījās no asiem publiskiem konfliktiem. Politologi Māri Kučinski raksturoja kā nosvērtu politiķi, kurš neizcēlās ar populistiskiem solījumiem, bet koncentrējās uz rutīnas darbu vadīšanu. Savukārt Andris Kulbergs izcēlies ar asu koalīcijas partneru kritiku.
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Premjers: "Tas ir stulbi, lēti un ir populistiski"
"Acīmredzot Dombravam nav svarīgs reāls rezultāts migrācijas ierobežošanā – svarīgāka ir skaļa un bezjēdzīga klaigāšana. Ļoti žēl, ka šādā veidā tiek muļķoti pašu vēlētāji. Iekšlietu ministrs Dombrava, šķiet, vēl nav sapratis, ko nozīmē būt ministram un kā strādā Ministru kabinets. Es ieteiktu viņa pieredzējušākajiem kolēģiem no Nacionālās apvienības (NA) – Kasparam Gerhardam, Ilzei Indriksone vai Inārai Mūrniecei – izskaidrot, ko nozīmē sagatavot un iesniegt valdībā informatīvo ziņojumu.
DIENA Nr. 68 premjera krēslā — Dombravas imitētā MIGRANTU cīņa@VL_TBLNNK histērija par imigrāciju brīžiem izskatās pēc niķīga bērnudārznieka.— Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) September 1, 2026
Šeit ir viss, kas jums jāzina par @janisdombrava “teātra cīņu” ar imigrāciju. 🎭
Acīmredzot Dombravam nav svarīgs reāls rezultāts… pic.twitter.com/mQDqAwMaYf
Kā Dombrava un NA vispār grasās virzīt PILNĪBĀ NESASKAŅOTU jautājumu uz valdības sēdi? Tikai tāpēc, ka viņiem tā sagribējies? Ministru kabineta TAP portāla ekrānuzņēmumā viss ir skaidri redzams: * Dombravas informatīvais ziņojums iesniegts pirmdien, 31. augustā, plkst. 12:59 – tikai aptuveni pusotru stundu pirms koalīcijas sanāksmes; * dokuments pilnībā nav saskaņots ar 14 institūcijām – ne ar Tieslietu ministriju, ne Finanšu ministriju, ne Ekonomikas ministriju, ne Ārlietu ministriju, ne Labklājības ministriju, ne Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju, ne Satiksmes ministriju, ne Valsts kanceleju, ne Darba devēju konfederāciju, ne Tirdzniecības un rūpniecības kameru un tā tālāk.
Vienkārši atnākt, iemest dokumentu valdībā un pēc tam paziņot, ka “visi ir pret cīņu ar imigrāciju”, – tas ir stulbi, lēti un ir populistiska vēlētāju zvejošana bez jebkāda pamata. Koalīcijas sanāksmē mēs visi vienojāmies, ka dokuments ir jāsaskaņo, un šo piektdien tiks organizēta īpaša politiskā sanāksme, lai punktu pa punktam vienotos par tā saturu. Acīmredzot arī to Dombrava uzskata par lieku, ja svarīgāks ir troksnis, nevis rezultāts.
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Turklāt iebildumi nav formāli – tie ir ļoti būtiski. Piemēram, Dombrava pēkšņi iedomājies vērsties tiesā pret DIVIEM Eiropas Komisijas komisāriem un rosināt grozījumus ES direktīvā. Par to Ārlietu ministrijai ir būtiski iebildumi.
Iekšlietu ministrs nevar vienkārši apiet visas Ministru kabineta darba procedūras, iemest valdībā ne ar vienu nesaskaņotu dokumentu un pieprasīt, lai par to nekavējoties tiktu lemts. Daudzi ministri pat nebija paspējuši ar dokumentu iepazīties.
Turklāt runa nav par kaut kādu “iestrēgušu saskaņošanu”. Pat normāls saskaņošanas cikls nav noticis! Dokuments vispirms ir kvalitatīvi jāsagatavo, jāsaskaņo un jāvirza līdz valdības lēmumam. Tikai pēc tam var stāstīt, ka kāds to bloķē.
Dombrava vienkārši nav izpildījis mājasdarbu. Fakti ir vienkārši: * Projektu valdības sēdes darba kārtībai var pieteikt, ja tas iesniegts līdz trešdienas vakaram. Šis projekts tika iesniegts jau pirmdien, 31. augustā, plkst. 12:59, neilgi pirms koalīcijas sanāksmes; * Pēc projekta precizēšanas tas netika nosūtīts ministrijām atkārtota atzinuma saņemšanai; * Arguments par kavēšanos neiztur kritiku – ziņojuma sagatavošanai bija gandrīz trīs mēneši, sākot no jūnija sākuma.
Ja mēs patiešām vēlamies ierobežot nelegālo migrāciju, ir vajadzīgs rezultāts, sagatavoti risinājumi un profesionāls darbs, nevis skaļi saukļi un politiskais teātris,” pauž Andris Kulbergs saistībā ar Jāņa Dombravas valdībā “iemesto” informatīvo ziņojumu “Par Latvijas Republikas Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas “Par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildinstitūciju darbā, kas izraisa trešo valstu pilsoņu masveida ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā” ziņojumā iekļauto ieteikumu īstenošanu,” pauž premjers.
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Iekšlietu ministrs: "Es neapstāšos!"
Pats iekšlietu ministrs uz šādu premjera “uzbraucienu” x.com atbildējis: “Man nepatīk garas, bezjēdzīgas sarunas, bet rīcība. Izpildot valdības deklarāciju un iekļaujoties termiņos biju iesniedzis visaptverošu imigrācijas ierobežošanas plānu, lai to pieņemtu jau MK sēdē.
Cenšas bremzēt Imigrācijas ierobežošanas plānu— Jānis Dombrava (@janisdombrava) August 31, 2026
Man nepatīk garas, bezjēdzīgas sarunas, bet rīcība. Izpildot valdības deklarāciju un iekļaujoties termiņos biju iesniedzis visaptverošu imigrācijas ierobežošanas plānu, lai to pieņemtu jau rīt MK sēdē. Neskatoties uz to, ka termiņš… pic.twitter.com/bZ3NzJ2HsK
Neskatoties uz to, ka termiņš bija 1. septembris koalīcijas sēdē sākās mīņāšanās un tika piemeklēti dažādi izdomāti argumenti, lai atliktu plāna pieņemšanu. Šonedēļ Imigrācijas ierobežošanas plānu valdība neskatīs. Bet es neapstāšos - uzstāšu uz to, ka Rīcības koalīcijai ir jāparāda rīcība un plānam ir jābūt pieņemtam!”
Savukārt Nacionālā apvienība Jauns.lv informēja: “NA norāda, ka ministru prezidenta publiski paustā informācija par Iekšlietu ministrijas sagatavotā dokumenta saskaņošanas gaitu neatbilst faktiskajai situācijai. Imigrācijas ierobežošanas plāns tiesību aktu portālā ir pieejams saskaņošanai kopš 24. jūlija. Līdz ar to nav pamata apgalvot, ka dokuments nav bijis pienācīgā saskaņošanas procesā.”
“Imigrācijas ierobežošana bija viena no NA prioritātēm, veidojot šo valdību, un uzdevums izstrādāt imigrācijas ierobežošanas plānu ir rakstīts valdības rīcības plānā. Uzskatām, ka imigrācijas ierobežošanu nedrīkst atlikt, balstoties uz šauru ekonomisko grupu vai atsevišķu politiķu emocionālām iebildēm,” norāda NA Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Artūrs Butāns.