2026. gada jaunā mācību gada sākums
Šodien visā Latvijā ar ziediem, satraukumu un atkalredzēšanās prieku sācies jaunais mācību gads.
Pirms publicē bērna 1. septembra foto, policija aicina padomāt par vienu būtisku lietu
1. septembris ir īpaša diena, kuru daudzi vecāki vēlas iemūžināt fotogrāfijās un pēc tam ar svētku mirkļiem dalīties sociālajos medijos. Taču Valsts policija atgādina – pirms publicēt bērna foto, vērts rūpīgi apskatīt, kāda informācija tajā redzama.
Īpaša uzmanība jāpievērš tam, vai fotogrāfijā nav saskatāma informācija, kas ļauj identificēt konkrēto mācību iestādi, kurā bērns mācās.
Valsts policija norāda, ka 1. septembris ir diena, ko daudzām ģimenēm gribas iemūžināt skaistā fotogrāfijā, ar kuru vēlāk dalīties sociālajos medijos.
Tomēr pirms attēla publicēšanas policija aicina padomāt, vai tajā nav redzama informācija, kas var palīdzēt identificēt bērna mācību iestādi. Tā var būt skolas vai bērnudārza adrese, nosaukums vai cita detaļa, kas ļauj saprast, kur konkrētais bērns ikdienā mācās. “Šādas bildes tomēr labāk atstāsim ģimenes arhīvam,” aicina Valsts policija.
Ja tomēr vecāki vēlas sociālajos tīklos dalīties ar Zinību dienas prieku, policija iesaka izvēlēties tādu fotogrāfiju, kurā nav iespējams identificēt konkrēto skolu vai bērnudārzu. Ne visiem ir jāzina, kurā izglītības iestādē mācās jūsu bērns, atgādina policija.