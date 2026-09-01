Foto: Valsts policija
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Šodien 11:39
Par nozieguma izdarīšanu meklē attēlā redzamo vīrieti, kurš pārvietojas ar "Audi A4"
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvalde aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu meklē attēlā redzamo vīrieti, kurš pārvietojas ar automašīnu "Audi A4".
Likumsargi aicina aplūkot attēlu un atsaukties ikvienu, kurš, iespējams, atpazīst tajā redzamo personu! Atpazīšanas gadījumā sazināties ar policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 67500765 vai 112, vai arī rakstot uz e-pastu: anda.seimane@riga.vp.gov.lv.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.