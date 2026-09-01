Bez vecāku ziņas mēģina tikt pāri robežai - robežsargi liedz nepilngadīgajam izceļot uz Krieviju
Latvijas robežsargi pirmdien lieguši bez vecāku atļaujas uz Krieviju izceļot nepilngadīgajam, informēja Valsts robežsardzē.
Kopumā izceļošana no valsts liegta diviem Latvijas pilsoņiem. Terehovas robežkontroles punktā konstatēts viens uz Krieviju izceļojošs Latvijas pilsonis, kura ceļošanas dokuments nebija derīgs ceļošanai uz Krieviju.
Savukārt uz Krieviju izceļojošam nepilngadīgajam Latvijas pilsonim nebija vismaz viena vecāka notariāli apliecinātas pilnvaras bērna izceļošanai no valsts.
Uz ārējām robežām konstatēti 17 robežpārkāpēji. Rīgas lidostas režkontroles punktā konstatēts viens Etiopijas pilsonis, kurš robežsargiem uzrādīja viltotu svešu Zviedrijas ID karti, kā arī viens Ēģiptes pilsonis, kurš robežsargiem uzrādīja viltotu Beļģijas uzturēšanās atļauju. Par personas identitātes slēpšanu un viltotu dokumentu izmantošanu uzsākti kriminālprocesi.
Savukārt Terehovas un Pāternieku robežkontroles punktā ieceļošana Latvijā liegta vienam Kirgizstānas pilsonim, jo ārzemnieks nevarēja pamatot ieceļošanas un uzturēšanās mērķi un apstākļus, kā arī diviem Baltkrievijas un diviem Krievijas pilsoņiem drošības apsvērumu dēļ. Personas nosūtītas atpakaļ uz izceļošanas valstīm.
Pāternieku un Lidostas "Rīga" robežkontroles punktā konstatēti četri Uzbekistānas, viens Moldovas un viens Turcijas pilsonis, kuri bija pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus Šengenas zonas valstīs. Personas sauktas pie administratīvās atbildības.
Veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti vienam Sudānas pilsonim.