VIDEO: "Vienkārši gulēju!" Ko skolēni sadarīja vasaras brīvlaikā un ar kādām sajūtām sagaida 1. septembri
Šodien visā Latvijā ar ziediem, satraukumu un atkalredzēšanās prieku sācies jaunais mācību gads. Portāls Jauns.lv devās Rīgas ielās, lai noskaidrotu, ar kādām emocijām skolas solos atgriežas vecāko klašu skolēni un kas visvairāk palicis atmiņā no aizvadītās vasaras.
No "briesmīgi" līdz patīkamam satraukumam
Sagaidot jauno mācību gadu, skolēnu noskaņojums krasi atšķiras. Uz jautājumu par sajūtām pirmajā skolas dienā, kāda meitene ar pusaudžiem raksturīgu ironiju atbildēja visai īsi: "Briesmīgi!" Tikmēr citiem jauniešiem noskaņojums ir krietni optimistiskāks, atzīstot, ka jūtas "diezgan labi". Lielākais satraukums saistās tieši ar pārmaiņām – daudzus sagaida jauna skola, nepazīstami klasesbiedri un arī jauni skolotāji.
2026. gada jaunā mācību gada sākums
Šodien visā Latvijā ar ziediem, satraukumu un atkalredzēšanās prieku sācies jaunais mācību gads.
Piena dzeršanas rekordi
Atskatoties uz vasaras brīvlaiku, atmiņas ir raibas. Kāds puisis kā spilgtāko notikumu izceļ jautrību nometnē, kur izcēlies ar visai neparastu sasniegumu – vienā vakarā izdzēris divus litrus piena. Cita skolniece brīvlaiku pavadījusi krietni mērķtiecīgāk, apmeklējot zobārstniecības nometni Londonā. Bija arī tādi, kuriem vasara asociējas ar absolūtu laika pavadīšanu mājās ("Nekas, vienkārši gulēju"), savukārt kādai meitenei vasaras sākumu iezīmējis spēcīgs emociju vilnis saistībā ar eksāmeniem un izlaidumu.
"Puķes? Nezinu, mamma nopirka!"
Neatņemama 1. septembra sastāvdaļa ir ziedi skolotājiem, taču daļa jauniešu atzīst, ka ziedu izvēli pilnībā uzticējuši vecākiem. Uz jautājumu, kā sauc izvēlētās puķes, biežākā atbilde bija godīga neziņa un piebilde, ka "kaut kādas mamma nopirka". Tomēr netrūka arī radošu pieeju – kāda meitene skolotāju iepriecinās ar īpašu pušķi, kurā ziedi apvienoti ar konfektēm.
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Tikmēr kāds sastaptais tētis atzina, ka viņa paša pirmā skolas diena jau sen aizmirsusies, taču tagad plāns ir viens – bērniem jāsāk mācīties, un vasaras atpūta ir oficiāli beigusies.
Mācības vispārējās izglītības iestādēs šogad sāks aptuveni 224 000 skolēni, tostarp 19 000 pirmklasnieki un 2500 bērni no Ukrainas, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) apkopotie provizoriskie dati. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 000 pedagogi.
1. septembrī durvis vērs 455 pašvaldību vispārējās izglītības iestādes - 23 sākumskolas, 234 pamatskolas, 168 vidusskolas, 30 valsts ģimnāzijas -, kā arī 37 speciālās izglītības iestādes. Papildus tam jaunajā mācību gadā darbu sāks arī 72 privātās skolas.
Profesionālajā izglītībā audzēkņu skaits saglabāsies iepriekšējā līmenī - aptuveni 28 000, prognozē IZM. No tiem ap 10 000 šogad sāks mācības pirmajā kursā 53 profesionālās izglītības iestādēs.