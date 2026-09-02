Atklāta pieteikšanās “Venture Catalysts” 6. un noslēdzošajam cēlienam: iespēja attīstīt zinātnē balstītas inovācijas un deep tech uzņēmējdarbību
Ir sākusies pieteikšanās “Venture Catalysts” 6. un noslēdzošajam cēlienam, kas norisināsies no 2026. gada 13. oktobra līdz 12. novembrim. Praktiskā apmācību programma aicina pētniekus, uzņēmējus, inovāciju entuziastus un ikvienu, kurš vēlas iegūt pamatzināšanas par deep tech, inovācijām un to attīstīšanu, lai spertu pirmos soļus no idejas līdz tās potenciālai komercializācijai.
“Venture Catalysts” ir praktiska apmācību programma, kas paredzēta gan dalībniekiem, kuri tikai sāk iepazīt deep tech un zinātnē balstītas inovācijas, gan tiem, kuriem jau ir ideja, ko vēlas attīstīt tālāk. Programmas mērķis ir sniegt dalībniekiem pamatzināšanas un praktiskus rīkus, kas palīdz izprast inovāciju attīstības un komercializācijas procesu. Programmu organizē UniLab sadarbībā ar RTU Rīgas Biznesa skolu, RISEBA un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA).
Programma ilgs piecas nedēļas un ietvers 10 nodarbības, kas notiks katru otrdienu un ceturtdienu no plkst. 17.00 līdz 19.00. Nodarbību laikā dalībnieki iegūs praktisku ieskatu tādās tēmās kā inovāciju un tehnoloģiju komercializācija, startup komandas veidošana, intelektuālā īpašuma stratēģija, uzņēmējdarbības līderība, tehnoloģisko priekšrocību izvērtēšana, inovāciju vadība un investīciju piesaiste.
Programma sniegs dalībniekiem iespēju iegūt praktiskas zināšanas par inovāciju un deep tech pamatiem, izprast, kā attīstīt un veidot startup, kā arī iepazīties ar pieredzējušiem mentoriem un nozares profesionāļiem. Dalībnieki varēs attīstīt savas idejas, iegūt pārliecību par nākamajiem soļiem un veidot kontaktus ar citiem inovāciju ekosistēmas pārstāvjiem.
Būtiska programmas daļa ir praktiska pieredze un iespēja mācīties no dažādu jomu profesionāļiem. Programma apvieno dalībniekus ar atšķirīgu pieredzi un zināšanām, veicinot starpdisciplināru sadarbību, ideju attīstību un izpratni par to, kā zinātnē balstītas inovācijas var kļūt par pamatu jauniem biznesa risinājumiem.
Pieteikšanās programmai ir atvērta līdz 2026. gada 4. oktobrim. Šis būs programmas noslēdzošais – sestais – cēliens, sniedzot vēl vienu iespēju interesentiem iegūt pamatzināšanas un praktiskus rīkus deep tech un inovāciju attīstīšanai.
Aicinām interesentus izmantot iespēju un pieteikties “Venture Catalysts” 6. cēlienam līdz 4. oktobrim.