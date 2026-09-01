Latvijā sākusies aļņu un staltbriežu buļļu medību sezona
Līdz ar 1. septembri Latvijā sākusies aļņu un pieaugušo staltbriežu buļļu medību sezona.
Aļņus atļauts medīt līdz 31. decembrim, pieaugušos staltbriežu buļļus – līdz 15. februārim, bet līdz divus gadus vecus staltbriežu buļļus (t.s. “špīserus”) – līdz medību sezonas noslēgumam 31. martam. Līdz dzinējmedību sezonas sākumam 1. oktobrī aļņus ir atļauts medīt gaides medībās.
Valsts meža dienests (VMD) vērtē, ka aļņu skaits Latvijā pašlaik ir ap 17 000, un šo dzīvnieku skaits valstī samazinās.
Iepriekšējā medību sezonā tika nomedīti 4146 aļņi, kas sastādīja 79 % no pieļaujamā nomedīšanas apjoma. 2026./2027. gada medību sezonā atļauts nomedīt 4854 aļņus.
2026. gada 1. septembrī sākas arī pieaugušo staltbriežu buļļu medību sezona, kas turpināsies līdz 15. februārim. Medīt līdz divus gadus vecus staltbriežu buļļus (tautā dēvētos “špīserus” ar pirmajiem ragiem) visā valstī ir atļauts no 15. augusta līdz pat medību sezonas noslēgumam 31. martā. Tas darīts, lai mazinātu staltbriežu nodarītos postījumus lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrām. VMD norāda, ka “špīseri” atļauts nomedīt, izmantojot gan staltbriežu buļļa, gan staltbriežu govs medību atļauju. VMD atgādina, ka staltbriežu govis atļauts medīt līdz 31. janvārim, bet teļus – līdz 31. martam.
Pēc VMD vērtējuma Latvijā mitinās ap 61 000 staltbriežu, un pēdējo medību sezonu laikā novērotais staltbriežu populācijas kritums ir apstājies. Pagājušajā medību sezonā tika nomedīti 30 384 staltbrieži, kas sastādīja 86 % no pieļaujamā nomedīšanas apjoma. 2026./2027. gada medību sezonā atļauts nomedīt 36 611 staltbriežus.