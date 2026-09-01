Traģēdija Nepālā: jaunākā informācija par Latvijas valstspiederīgajiem
Pēc traģēdijas Nepālā joprojām turpinās cilvēku meklēšana un bojāgājušo identificēšana. Tikmēr publiskajā telpā pieejama plaša informācija par notikušo, tostarp dažādi dati par pazudušajiem un bojāgājušajiem. Lai viestu skaidrību par Latvijas valstspiederīgo situāciju, portāls Jauns.lv saņēmis jaunāko informāciju no Ārlietu ministrijas.
Šobrīd Nepālas Tūrisma departamenta bezvēsts pazudušo personu sarakstā ir iekļauti visi 33 Latvijas valstspiederīgie, par kuriem tuvinieki iepriekš ziņojuši Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam. Vienai personai sarakstā norādīti kļūdaini dati, par ko Latvijas goda konsulam Nepālā nosūtīta informācija.
Vienlaikus ir saņemta informācija par Latvijas valstspiederīgajiem, kuri atrodas drošībā. 29. augustā Latvijas Ārlietu ministrija saņēma informāciju no Latvijas vēstniecības Ķīnā par vēl vienu Latvijas ceļotāju, kura atrodas drošībā. Viņa bija ceļojusi 80 cilvēku grupā, kurā bija pārstāvēti 19 valstu iedzīvotāji.
Līdz ar to šobrīd ir informācija par trim Latvijas valstspiederīgajiem, kuri Nepālā nav cietuši plūdu izraisītajā dubļu nogruvumā.
Diemžēl pagaidām nav informācijas par kādu no bezvēsts pazudušajiem Latvijas valstspiederīgajiem, kurš būtu izglābts.
Ārlietu ministrija šobrīd finalizē tehnisko procedūru, lai tuvākajā laikā uz Nepālas galvaspilsētu Katmandu nosūtītu Konsulārā departamenta darbinieku. Latvijas goda konsuls Nepālā turpina saziņu ar vietējām iestādēm un Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta dežurantu.
Bojāgājušos meklē arī Indijas upēs
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Latvijas iestādes saņēmušas informāciju, ka plūdos bojāgājušo cilvēku mirstīgās atliekas nonāk arī Indijas upēs. Arī Indijā tiks ņemti DNS paraugi.
Latvijas vēstniecība Indijā sazinās ar Indijas atbildīgajām iestādēm, lai noskaidrotu, kura institūcija apkopos informāciju par atrastajiem un pazudušajiem cilvēkiem, līdzīgi kā to Nepālā dara Tūrisma departaments.
Tuviniekiem aicina nodot DNS paraugus
Latvijas goda konsuls Nepālā informē, ka no plūdu skartajā reģionā atrastajiem bojāgājušajiem līdz šim identificēti tikai daži. Pārējie atrodas pagaidu uzglabāšanas vietās un slimnīcās.
Tā kā daudzu bojāgājušo identifikācija mirstīgo atlieku stāvokļa dēļ vairs nav iespējama un to ilgstoša uzglabāšana rada infekciju un epidēmijas risku, Čitvanas apgabala atbildīgā iestāde nolēmusi mirstīgās atliekas cieņpilni apbedīt. Pirms apbedīšanas no katra ķermeņa paredzēts paņemt DNS paraugu un reģistrēt informāciju par to.
Lai nepieciešamības gadījumā paātrinātu Latvijas valstspiederīgo identificēšanu, Nepālā pazudušo Latvijas valstspiederīgo pirmās pakāpes tuvinieki – vecāki un bērni – aicināti brīvprātīgi nodot DNS paraugus Latvijas Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē.
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Rīgas lidostā aicina atbalstīt Nepālā pazudušo latviešu tuviniekus
Pēc postošajiem plūdiem Nepālā un dubļu nogruvuma Tibetā, kuros gājuši bojā un pazuduši simtiem cilvēku, svētdien, 30. augustā, Rīgas lidostā ...
DNS paraugus iespējams nodot vairākās vietās Latvijā, iepriekš sazinoties ar Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes pārstāvjiem, lai vienotos par laiku un vietu.
Saziņai ar Valsts policiju:
- Rīga un Rīgas reģions – 67208733
- Vidzemes reģions – 64201342
- Kurzeme – 63404585
- Zemgale – 29211621
- Latgale – 65403306
Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.
Ārlietu ministrijas Konsulārais dienests pieejams diennakts režīmā pa tālruni +371 26337711 vai e-pastu palidziba@mfa.gov.lv.
Emocionālu atbalstu iespējams saņemt krīžu centrā “Skalbes”, zvanot uz 67222922, 27722292 vai 116006.
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Praktisku un materiālu atbalstu gatava sniegt arī biedrība “Palīdzēsim viens otram”.