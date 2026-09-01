Premjers NA imigrācijas ierobežošanas aktivitātes nodēvē par "niķīga bērnudārznieka histēriju"
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) Nacionālās apvienības (NA) piedāvātajam imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānam sociālajos tīklos veltījis ļoti asus un kritiskus vērtējumus.
Kulbergs ierakstā "X" koalīcijā iesniegto piedāvājumu nodēvējis par iekšlietu ministra Jāņa Dombravas (NA) "imitētu migrantu cīņu", bet NA aktivitātes imigrācijas ierobežošanas jomā kopumā - par "niķīga bērnudārznieka histēriju".
Kulbergs spriež, ka Dombravam neesot svarīgs reāls rezultāts migrācijas ierobežošanā, bet gan "skaļa un bezjēdzīga bļaustīšanās", ar kuru tiekot "muļķoti pašu vēlētāji".
Premjers kritizē, ka Dombrava neesot sapratis, ko nozīmē būt ministram, jo virzījis valdībā pilnībā nesaskaņotu dokumentu. Dombravas iesniegtais dokuments neesot saskaņots ar 14 institūcijām - ne dažādām ministrijām, ne uzņēmējiem. "Vienkārši atnākt, iemest valdībā dokumentu un pēc tam paziņot, ka "visi ir pret imigrācijas apkarošanu", ir trula, lēta un populistiska vēlētāju makšķerēšana bez jebkāda pamata," Dombravas darbu novērtējis premjers.
Koalīcijas partiju sanāksmē pirmdien politiskie spēki vienojušies, ka dokuments ir jāsaskaņo, un piektdien, 4. septembrī, tiks organizēta īpaša politiskā sēde, lai vienotos par tā saturu.
Ministru prezidenta skatījumā, iebildumi pret NA piedāvāto plānu nav formāli, bet gan būtiski, piemēram, Dombrava "pēkšņi ir iedomājies vērsties tiesā pret diviem Eiropas Komisijas komisāriem un rosināt grozījumus ES direktīvā". "Iekšlietu ministrs nevar vienkārši apiet visas Ministru kabineta darba procedūras, iemest valdībā ar nevienu nesaskaņotu dokumentu un pieprasīt, lai par to tūlīt lemj," turpina Kulbergs, "ja tiešām gribam ierobežot nelegālo migrāciju, tad vajag rezultātu, sagatavotus lēmumus un profesionālu darbu, nevis skaļus saukļus un politisku teātri."
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Kā ziņots, Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavotais imigrācijas ierobežošanas pasākumu plāns koalīcijas partneru iebildumu dēļ otrdien vēl nenonāks valdības darba kārtībā.
Pēc Dombravas teiktā, IeM ir pārstrādājusi parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala secinājumus rīcības plānā, kurā paredzēti pasākumi imigrācijas problēmu cēloņu risināšanai, tostarp augstākās izglītības jomā, gan paredzot atbildību uzņēmējiem, kas "caur dažādām shēmām šeit mēģina legalizēt imigrantus", gan tiem, kas piedalās dažādos nelegālās pārvadāšanas biznesos, ieceļojot no citām Eiropas Savienības (ES) valstīm.
Dombrava norādīja, ka plānā patlaban esot vairāk nekā 70 punktu ar konkrētiem rīcības algoritmiem turpmākās imigrācijas politikas veidošanai. Pēc politiķa paustā, imigrācijas politika būtu jāveido, balstoties uz nacionālās drošības interesēm. Savukārt nozaru ministrijas tālāk var vērtēt, kā nodrošināt nepieciešamo darbaspēku, piemēram, sagatavojot speciālistus Latvijas izglītības iestādēs vai piesaistot darbiniekus no citām ES valstīm un "drošām trešajām valstīm".
Dombrava arī norādīja, ka plānā paredzēts noteikt skaidru valstu loku, no kurām imigrantu piesaiste nebūtu pieļaujama, kā arī valstis, no kurām cilvēkus varētu piesaistīt tikai ierobežotā skaitā, piemēram, augsti kvalificētam speciālistu darbam.
Dombrava koalīcijā virza imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu, kas cita starpā paredz kvotas trešo valstu pilsoņiem.
Plāns izstrādāts, balstoties uz secinājumiem, kurus izdarījusi Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisija par imigrācijas jautājumiem. To savulaik vadīja Dombrava, un tās gala ziņojumā tika iekļautas aptuveni 100 rekomendācijas imigrācijas politikas un tās kontroles pilnveidošanai, aģentūru LETA informēja ministra padomniece Marija Luīze Ratniece. Tagad, esot iekšlietu ministra amatā, Dombrava ir virzījis šo Saeimas rekomendāciju ieviešanu praksē.