Pirmais septembris sācies ar satiksmes problēmām - Pārdaugavā uz laiku paralizēta 1. tramvaja kustība
Foto: LETA
Tramvaju kustība ir paralizēta.
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Pirmais septembris sācies ar satiksmes problēmām - Pārdaugavā uz laiku paralizēta 1. tramvaja kustība

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Otrdienas rītā Rīgā, Pārdaugavā, ceļu satiksmes negadījuma dēļ uz laiku apstājās 1. maršruta tramvaju kustība virzienā uz Imantu, informē pašvaldības SIA "Rīgas satiksme".

Pirmais septembris sācies ar satiksmes problēmām -...

Negadījums noticis pie pieturvietas "Kurzemes prospekts". Šobrīd kustība ir atjaunota, taču sabiedriskais transports var kavēties.

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