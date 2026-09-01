Tramvaju kustība ir paralizēta.
112
Šodien 08:17
Pirmais septembris sācies ar satiksmes problēmām - Pārdaugavā uz laiku paralizēta 1. tramvaja kustība
Otrdienas rītā Rīgā, Pārdaugavā, ceļu satiksmes negadījuma dēļ uz laiku apstājās 1. maršruta tramvaju kustība virzienā uz Imantu, informē pašvaldības SIA "Rīgas satiksme".
Negadījums noticis pie pieturvietas "Kurzemes prospekts". Šobrīd kustība ir atjaunota, taču sabiedriskais transports var kavēties.
✅ 1. maršruta tramvaju kustība ir atjaunota. Lūgums ņemt vērā, ka ir iespējami kavējumi.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) September 1, 2026