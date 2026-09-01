Mūžībā devies atvaļinātais ASV armijas pulkvežleitnants Ilmārs Herberts Dambergs
Mūžībā devies atvaļinātais ASV armijas pulkvežleitnants un Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks Ilmārs Herberts Dambergs, informē Latvijas Republikas vēstniecība ASV.
Sava mūža laikā Dambergs devis nozīmīgu ieguldījumu Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanā. Viņš vadīja Latvijas Aizsardzības darba grupu – ASV izveidotu organizāciju, kuras mērķis bija sniegt atbalstu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku veidošanā. Tāpat Dambergs vadīja Ārkārtējās palīdzības fondu, kas nodrošināja atbalstu Latvijas Zemessardzei.
Novērtējot viņa nopelnus, 1999. gadā Dambergs tika apbalvots ar Latvijas Aizsardzības ministrijas Goda zīmi "Par ieguldījumu bruņoto spēku attīstībā", savukārt 2002. gadā viņam piešķirts augstākais valsts apbalvojums – Triju Zvaigžņu ordenis.
Līdztekus ieguldījumam militārajā jomā, Dambergs bija aktīvs Amerikas latviešu kopienas sabiedriskās dzīves dalībnieks. Daudzu gadu garumā viņš darbojās organizācijā "Daugavas Vanagi" un Amerikas Latviešu apvienībā, kā arī sniedza atbalstu latviešu luterāņu draudzei.
Dambergs bija arī ievērojams mecenāts un "Vītolu fonda" ziedotājs, ik gadu nodrošinot stipendijas vairākiem Latvijas jauniešiem izglītības iegūšanai. Kā uzsver Latvijas vēstniecība ASV, viņa mūža ieguldījums Latvijas labā paliks paliekošā atmiņā.
Vēstniecība izsaka visdziļāko līdzjūtību ASV armijas atvaļinātā pulkvežleitnanta un Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieka Ilmāra Herberta Damberga tuviniekiem, pavadot viņu mūžībā.