Rīgas sabiedrisko transportu 1. septembrī varēs izmantot bez maksas
Foto: LETA
Pasažieri "Rīgas satiksmes" autobusos, trolejbusos un tramvajos var braukt bez maksas.
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Rīgas sabiedrisko transportu 1. septembrī varēs izmantot bez maksas

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Šodien, pirmajā mācību gada dienā, visi pasažieri "Rīgas satiksmes" autobusos, trolejbusos un tramvajos varēs braukt bez maksas, informēja uzņēmumā "Rīgas satiksme".

Rīgas sabiedrisko transportu 1. septembrī varēs iz...

Turklāt brauciens nebūs jāreģistrē. To paredz Rīgas domes saistošie noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem.

Tāpat sākoties jaunajam mācību gadam un noslēdzoties vasaras sezonai, sabiedriskais transports pakāpeniski pāries uz rudens kustības sarakstiem. No šodienas rudens kustības saraksti būs spēkā 1. tramvaja, 3. autobusa, kā arī 4. un 17. trolejbusa maršrutā.

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