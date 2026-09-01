Ogres slimnīca atteikusies uzņemt smagi apdegušu zēnu; NVD uzsāk pārbaudi
Nacionālais veselības dienests (NVD) ir uzsācis pārbaudi par situāciju Ogres slimnīcā, kur, pēc pacienta tuvinieku sniegtās informācijas, medicīniskā palīdzība atteikta septiņus gadus vecam zēnam ar smagiem apdegumiem, vēsta raidījums "Bez Tabu".
Negadījums noticis pirtī, kur septiņgadīgs zēns sev uzlējis karstu ūdeni, gūstot otrās pakāpes apdegumus aptuveni 18% ķermeņa platībā. NMPD brigāde bērna stāvokli stabilizēja notikuma vietā un, ievērojot noteikumus par pacienta nogādāšanu tuvākajā ārstniecības iestādē, veda viņu uz Ogres slimnīcu.
Pēc zēna tēva stāstītā, bērns slimnīcas gultā iestumts uzņemšanas nodaļas gaitenī, taču aptuveni desmit minūšu laikā pie viņa nav pienācis neviens slimnīcas darbinieks. Tā kā no ārstniecības iestādes personāla sekoja bezdarbība, notikuma vietā esošā NMPD brigāde pieņēma lēmumu bērnu pārvest uz Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu (BKUS) Rīgā.
Ogres slimnīcas administrācija raidījumam rakstiskā atbildē noliedza izskanējušos pārmetumus, apgalvojot, ka zēnu esot apskatījuši pat divi speciālisti, kuri konsultējušies ar NMPD brigādes vadītāju.