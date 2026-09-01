1. septembris 2025. gadā
1. septembrī Latvijā tiek svinēta Zinību diena.
Skolas gaitas šodien sāks 19 000 pirmklasnieku - Latvijā sācies jaunais mācību gads
Latvijas izglītības iestādēs šodien sākas jaunais 2026./2027. mācību gads.
Mācības vispārējās izglītības iestādēs šogad sāks aptuveni 224 000 skolēni, tostarp 19 000 pirmklasnieki un 2500 bērni no Ukrainas, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) apkopotie provizoriskie dati. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 000 pedagogi.
1. septembrī durvis vērs 455 pašvaldību vispārējās izglītības iestādes - 23 sākumskolas, 234 pamatskolas, 168 vidusskolas, 30 valsts ģimnāzijas -, kā arī 37 speciālās izglītības iestādes. Papildus tam jaunajā mācību gadā darbu sāks arī 72 privātās skolas.
Profesionālajā izglītībā audzēkņu skaits saglabāsies iepriekšējā līmenī - aptuveni 28 000, prognozē IZM. No tiem ap 10 000 šogad sāks mācības pirmajā kursā 53 profesionālās izglītības iestādēs.