Iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ divos novados naktī aktivizēti NATO iznīcinātāji
Naktī uz otrdienu Nacionālie bruņotie spēki (NBS) Ludzas un Alūksnes novados izsludināja un vēlāk atcēla brīdinājumus par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu, kura dēļ gaisā tika pacelti NATO patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
Alūksnes novadā naktī uz otrdienu plkst. 3.37 tika izsludināts apdraudējumu gaisa telpā, iedzīvotājiem izsūtot šūnu apraides paziņojumus. Līdz ar apdraudējumu tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
Alūksnes novadā naktī uz otrdienu izsludinātais apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies plkst. 04.17, informē Nacionālie bruņotie spēki (NBS).
Apmēram pusotru stundu agrāk dzeltenais jeb zemāka līmeņa brīdinājums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā tika izsludināts Ludzas novadā, taču pēc tam tas tika atcelts.
Kā ziņots, šovasar vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja. Vairākas reizes šādus dronus notrieca NATO valstu iznīcinātātāji.
Visi dronu incidenti bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā.
Augusta sākumā portāls "15min.lt" vēstīja par Lietuvas militārā izlūkdienesta rīcībā esošu informāciju, ka Krievija apsver uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs, izmantojot Ukrainas dronus.