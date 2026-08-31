Tikai aizbrauca uz veikalu… Ķekavas pusē “Audi” šoferim konstatē 3,6 promiles. VIDEO
Ķekavas novadā policija apturējusi kādu “Audi” vadītāju pamatīgā alkohola reibumā – pārbaudē viņam konstatēta 3,61 promile. Turklāt atklājies, ka vīrietis par braukšanu dzērumā jau iepriekš vairākkārt sodīts un pat sēdējis aiz restēm par šo pārkāpumu.
Ķekavas novada pašvaldības policija informāciju par vīrieti saņēma no aculiecinieka. Viņš kādā veikalā bija pamanījis acīmredzami stipri iereibušu vīrieti, kurš pēc iepirkšanās izgājis no veikala, iekāpis “Audi” automašīnā un devies ceļā.
Policijas patruļa operatīvi devās meklēt aprakstīto automašīnu, drīz vien to pamanīja un apturēja. Aculiecinieka aizdomas izrādījās pamatotas – alkohola pārbaudē šoferim konstatēta 3,61 promile.
Taču ar to pārsteigumi nebeidzās. Policija noskaidroja, ka vīrietim jau iepriekš par vairākkārtēju braukšanu alkohola reibumā bija atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Par līdzīgiem pārkāpumiem viņš iepriekš bija izcietis arī cietumsodu. Neraugoties uz to, vīrietis atkal bija sēdies pie stūres – šoreiz ļoti stiprā reibumā.
Pašvaldības policija pateicas aculieciniekam, kurš nepalika vienaldzīgs un nekavējoties ziņoja par notikušo. Likumsargi uzsver, ka šāda sabiedrības iesaiste var palīdzēt laikus apturēt iereibušu autovadītāju un novērst iespējamu nelaimi.