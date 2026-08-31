54 sfēras 54 zaudētām dzīvībām - Zolitūdē atklāts Atceres dārzs
Zolitūdē - vietā, kur pirms nepilniem 13 gadiem veikala “Maxima” sabrukumā dzīvību zaudēja 54 cilvēki - atklāts traģēdijas upuriem veltītais Atceres dārzs. Tā centrā izvietotas 54 spoguļvirsmas sfēras – pa vienai katrai traģēdijā zaudētajai dzīvībai.
Pasākumā bija sanākuši ap 100 cilvēku, vairāki bija ieradušies ar ziediem un svecēm. Viņu vidū bija Rīgas domes deputāti, bojāgājušo tuvinieki, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, kā arī Valsts policijas pārstāvji.
Uzrunas pasākumā teica Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P), VUGD priekšnieks, ģenerālis Mārtiņš Baltmanis, NMPD Brigāžu atbalsta centra "Imanta" vadītāja Sarmīte Leitāne, biedrības "Zolitūde 21.11." pārstāve Regīna Ločmele, atceres dārza autori - Indra Ozola, Ingūna Ellere un Igors Gubenko. Pasākumā uzstājās koris "Rātspuni".
Piemiņas vieta izvietota 0,8 hektāru lielā laukumā. Tā būs vieta, kur traģēdijā cietušie un bojāgājušo tuvinieki varēs netraucēti pieminēt aizgājušos un pabūt klusumā.
Atceres dārza telpā brīvi izkārtotas 54 dažāda izmēra pulēta nerūsējoša tērauda spoguļvirsmas sfēras. Visa dārza teritorija veidota ar perimetrāliem apstādījumiem. Dārzu ieskauj piegulošais lineārais parks, kas savieno piemiņas vietu ar apkārtējo pilsētvidi un veido pāreju starp klusumu un ikdienas ritmu.
Atceres dārza projekta sākotnējais finansējums bija gandrīz divi miljoni eiro bet vēlāk tika piešķirti papildu 11 131 eiro. Finansējums piešķirts no Rīgas pašvaldības budžeta.
Jāatgādina, ka 2013. gada 21. novembrī, Zolitūdē sabrūkot lielveikalam "Maxima", dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Būveksperti secināja, ka traģēdija notika, jo bija nepareizi aprēķinātas jumta konstrukciju slodzes, tādēļ tas iegruva.